Vovcenko: Guter Auftakt in Bremen

Verden - Am ersten von nur drei Bremer Galopprenntagen im Jahr 2017 auf der Rennbahn in der Vahr musste sich Trainer Pavel Vovcenko (Achim-Bollen) mit einem zweiten, dritten und fünften Platz begnügen. Vor über 5000 Zuschauern, darunter auch die Werder-Profis Claudia Pizzaro, Santiago Garcia und Max Kruse, gab es acht spannende Rennen zu sehen.

Gleich zum Auftakt durften sich die Wetter über den erwarteten Favoritensieg freuen. Der sechsjährige Wallach Forgino, eines der besten Kurzstreckenpferde in Deutschland, siegte in einer Prüfung über 1200 Meter mit Adrie de Vries im Sattel leicht mit gut einer Länge Vorsprung vor Pavel Vovcenkos Neuerwerbung Kolonel mit Filip Minarek sowie Sir mit Jozef Bojko.

Gutes Jahresdebüt für Wameera

Der achtjährige Wallach Kolonel war zuletzt in München bei Werner Glanz im Training und sollte in dieser Form nicht lange auf seinen ersten Sieg warten müssen. Ein gutes Rennen lief die Jahresdebütantin Wameera im Besitz des Gestüts Allertal und im Training bei Vovcenko. In einem Ausgleich III über 2200 Meter lag Wameera mit Filip Minarek lange Zeit am Ende des Feldes, war aber auf der Zielgeraden rechtzeitig zur Stelle. Die fünfjährige Stute schien zunächst auch eine Gefahr für den späteren Sieger Entourage und den Zweitplatzierten Past Rail zu sein, doch auf den letzten 200 Metern baute die fünfjährige Stute bei ihrem Jahresdebüt konditionell etwas ab, so dass es „nur“ zum dritten Platz reichte.

In einer Prüfung über 1800 Meter sattelte Pavel Vovcenko den fünfjährigen Wallach Vision In Grey aus dem Armsener Stall Moorbock. Mit Tommaso Scardino stellte sich der Wallach gegenüber seinem Jahresdebüt Anfang März in Neuss stark verbessert vor und wurde am Ende Fünfter. Der Sieg ging an den 14:10-Favoriten L’Ange Bleu aus dem Stall von Andreas Wöhler (Gütersloh) Der nächste Bremer Renntag findet am Donnerstag, 11. Mai, statt.

jho