Turf-Trainer Pavel Vovcenko: Das Championat ist zweitrangig

Teilen

Nimmt seine Championats-Chancen gelassen: Trainer Pavel Vovcenko will seine Pferde zwar möglichst laufen lassen, ihnen aber auch die nötige Pause gönnen. Archivoto: Wächter © Ingo Wächter

Pavel Vovcenko darf noch auf den ganz großen Wurf hoffen. Doch der Achim-Bollener bleibt trotz seiner Chancen, das Championat als bester deutscher Turf-Trainer zu gewinnen, äußerst gelassen. Zwar sieht er bei seinen Pferden weiterhin Potenzial - in erster Linie legt er den Fokus jedoch auf die nötige Regeneration und gönnt den Rennern teilweise schon die Winterpause.

Bollen – Es läuft glänzend für Pavel Vovcenko, der auf der Galopptrainingsanlage in Bremen-Mahndorf derzeit 42 Pferde vorbereitet. Mit 38 Siegen liegt der gebürtige Tscheche aktuell auf Platz drei der Statistik der erfolgreichsten Trainer, stand zwischenzeitlich aber sogar schon vor Peter Schiergen und Andreas Wöhler auf dem ersten Platz. Der Kampf ums Championat ist für den 50-Jährigen allerdings weniger wichtig. Der Trainer aus Achim-Bollen ist sich der bisher besten Saison seiner Karriere zwar bewusst, will aber nichts erzwingen.

„Wir machen so weiter wie immer“, erklärt er, „Wenn die Pferde gut drauf sind, werden sie noch laufen. Wenn sie aber über den Zenit sind, gehen sie auch in die Winterpause. Ich werde das Management nicht davon abhängig machen, an welcher Stelle in der Statistik ich stehe. Die Pferde, die jetzt das ganze Jahr über so gut gelaufen sind, sollen alle ihre Auszeit bekommen, denn die Leistung hängt auch vom Biorhythmus ab.“

Die Handicapper bringen Vovcenko nach oben

Im Jahr 2005 erreichte Pavel Vovcenko übrigens sogar 51 Siege. Die aktuelle Saison ist dennoch umso höher einzuschätzen, da damals rund 90 Pferde im Training waren. Der mehrfache Championtrainer in der Kategorie Hindernisrennen erklärt sich den Erfolg vor allem durch Pferde, die im Handicap besonders gut zu platzieren waren. Auch die guten Trainingsbedingungen in Mahndorf sind ein weiterer positiver Nebeneffekt.

„Auf der anderen Seite geht das ganze Konzept auch nur auf, wenn man gute Reiter im Stall hat. Fast alle meine Mitarbeiter sind schon lange bei mir und wissen genau, wie ich mir die Arbeit mit den Pferden vorstelle. Das korrekte Reiten liegt mir am meisten am Herzen. Gemeint ist das Arbeiten über den Rücken und Vorwärts-Abwärts. Natürlich darf man aber auch nicht vergessen, dass die Pferde bei uns jeden Tag auf den großen Graskoppeln sind. Das trägt meiner Meinung nach auch sehr zu guten Leistungen bei.“, weiß der Trainer zu ergänzen.

Vor allem die Handicapper waren es, die Pavel Vovcenko in der Statistik so weit nach oben brachten. Einige Pferde gewannen in diesem Jahr sogar gleich drei Rennen. Manaia, Sweety, Willi, Autumn, Noble Henry, Cheval Blanc oder Rocky hinterließen in der Szene beispielsweise einen bleibenden Eindruck. Stute Manaia könnte in einer Woche sogar in einem Listenrennen auf der Neuen Bult in Hannover auf einem höheren Level eingesetzt werden.

Nächste Generation in den Startlöchern

Derartige Prüfungen sind mit 22.500 Euro dotiert. Die Vierjährige gewann, seit sie nach Mahndorf wechselte, drei Rennen hintereinander und bewies, dass noch Steigerungspotenzial vorhanden ist. Der Achimer Trainer ist aber nicht nur in den Handicaps erfolgreich. Im Frühjahr übernahm er das Training von Angelika Muntwylers mehrfachen Listensieger Mansour, der sich unter der Regie von Pavel Vovcenko gleich eine Platzierung auf Gruppe-Ebene in Baden-Baden schnappte, der Champions League des Galopprennsports.

Welchen Platz Vovcenko letztlich in der Statistik belegen wird, spielt für den Trainer dennoch eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist ihm eher, dass alle Pferde gesund bleiben und den Winter zur Regeneration nutzen können. Auch die nächste Generation steht schon in den Startlöchern. Die ersten Youngsters haben ihre Boxen in Bremen-Mahndorf bereits bezogen und werden von Pavel Vovcenko nun auf ihre Karriere vorbereitet.

Von Kira Kaschek