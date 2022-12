Vorzeitige Pause für Uphusens Zambrano

Von: Frank von Staden

Fehlt mit Bänderriss: Vittorio Zambrano. © Hägermann

Klappt es zum Jahresabschluss mit dem erst zweiten Heimsieg der Landesliga-Saison? Der TB Uphusen will am Sonnabend gegen den Aufsteiger RW Cuxhaven zumindest alles daran setzen, um die Hinserie positiv ausklingen zu lassen.

Uphusen – Da müssen die Uphuser Spieler und Zuschauer schon sehr lange zurückblicken, um sich an den bisher einzigen Dreier am Arenkamp zu erinnern. Am ersten Spieltag Anfang August war das, als die Mannen von Coach Christian Ahlers-Ceglarek ein 4:0 gegen den SV Lindwedel-Hope feiern durften. Danach sprang noch einmal ein 3:3 gegen den FC Hagen/Uthlede heraus – mehr aber auch nicht. „Wird Zeit, dass wir unsere Heimbilanz etwas aufpolieren können. Das ist überfällig“, setzt Co-Trainer Emrah Tavan sein Team gleich mal etwas unter Druck. Allerdings weiß er natürlich genau, dass da nicht gerade Laufkundschaft von der Küste anreist. „Zwar haben wir das Hinspiel knapp gewonnen. Doch das waren noch andere Zeiten für uns. Auch, wenn wir jetzt wieder etwas auf dem aufsteigenden Ast sind, müssen wir schon enorm viel investieren. Aber wir brauchen jetzt etwas Zählbares, um nicht auf einem Abstiegsplatz überwintern zu müssen“, weiß Tavan nur zu genau.

Nich dabeisein wird in diesem Match auf alle Fälle Vittorio Zambrano, der sich am Sonntag beim 3:3 in Lindwedel kurz vor der Pause die Bänder im Fuß gerissen hat. Dafür kehrt aber Ilias Kasapis nach seiner Gelb-Rot-Sperre wieder ins Team zurück.