Vorverkauf für das HSV-Spiel boomt

Von: Kai Caspers

Teilen

Das Plakat zum HSV Spiel © Privat

Die Meldung war erst wenige Stunden alt, da lief der Vorverkauf für das Testspiel der SG Achim/Baden gegen den Handball-Bundesligisten HSV Hamburg am 11. Februar um 17 Uhr in der Achimer Gymnasiumhalle bereits auf Hochtouren. Kein Wunder, schließlich kommt der von Torsten Jansen trainierte ehemalige Sieger der Champions-League inmitten der Vorbereitung auf die Rückrunde.

Soll heißen: Die Gäste von der Elbe reisen mit einem kompletten Kader an, sodass sich alle Handball-Fans unter anderem auf Johannes Bitter oder den dänischen Nationalspieler Caspar Mortensen freuen dürfen.

In den ersten 24 Stunden nach Start der Vorbestellungsphase vermeldet die SG über 450 Vorbestellungen. Aktuell sind noch 185 Karten vorhanden, die über die E-Mail event23@sg-achim-baden.com oder über https://bit.ly/sgachimbaden-vs-hsvhamburg zu reservieren sind. Die erste Ausgabe der Eintrittskarten erfolgt Mittwoch, 21. Dezember von 18 bis 20 Uhr in Abo‘s Bistro am Hallenbad. Dabei weisen die Verantwortlichen der SG darauf hin, dass die Dauerkarten für die regulären Punktspiele für dieses Sonder-Event keine Gültigkeit haben und kein Anspruch auf einen festen Sitz- oder Stehplatz besteht. kc