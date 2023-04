Vorm Derby gegen Hülsen: Oytener Doppelsechs gesprengt

Fehlt am Freitagabend: Oytens Simon Seekamp. © vst

Das eine Team entpuppte sich zuletzt immer wieder als Favoritenschreck, das andere als die Bezirksliga-Mannschaft 2023, die bisher ungeschlagen durch die Rückrunde ging: Das Freitagabend-Derby zwischen dem TV Oyten und dem SVV Hülsen (19.30 Uhr) birgt durchaus seine Reize.

Oyten/Hülsen – „Hülsen ist nun einmal die Mannschaft der Stunde, hat seine Qualitäten sicherlich in der Vorwärtsbewegung und in Marcel Meyer sowie Sebastian Koltonowski seine stabilisierenden Säulen. Doch wir haben zuletzt bewiesen, dass uns formstarke Gegner immer wieder zu Top-Leistungen treiben“, sagt da Oytens Coach Jan Fitschen, der dann allerdings nur ein Rumpfteam zur Verfügung haben wird. Die TVO-Doppelsechs mit Maxime Diby (weilt derzeit in seinem Heimatland Elfenbeinküste) und Simon Seekamp (privat) fällt komplett aus, André Geisler ist weiter verletzt, Linus Pucks krank und Tom Witte stark angeschlagen.

Nach dem 4:0 über seinen Ex-Klub TSV Bassen nimmt Hülsens Coach Uwe Bischoff mit breiter Brust den Kurz-Trip aus Schaphusen zur Stader Straße auf: „Wir wollen weiter an unserem System arbeiten und natürlich unsere Form weiter verbessern.“ Aber auch im zweiten Kreisderby nacheinander fehlen den Vorwärts-Kickern Felix Wolf, Tjare Müller und Yannis Meyer. Dafür bieten sich dem Gast mit den bisher verletzten Marcel Meyer sowie Justin Quiring zusätzliche Startelf-Optionen. vst/vde