Reiten: Vorhang auf für die Verdener Championate

Lokalmatador: Oliver Ross, hier auf Otto de la Roche, ist bei den Verdener Championaten am Start. Archivfoto: Wächter © Wächter

Endlich ist es soweit: Auf dem Turniergelände an der Lindhooper Straße treffen sich von Donnerstag bis Sonntag einige der besten deutschen Spring- und Dressurreiter. Neben der Ermittlung der Verdener Champions der Reit-, Dressur- und Springpferde finden weitere Höhepunkte wie ein S*-Springen mit Stechen am Freitag sowie ein Dressur Grand Prix am Sonnabend statt.

Verden – Darüber hinaus erwarten die Zuschauer bei den Verdener Championaten Qualifikationsprüfungen zum Finale des Nürnberger Burgpokals. Erstklassige Fohlen und Zuchtstuten können am Freitag bei der Verdener Auktion OnLive erworben werden. Weitere Informationen finden Interessenten auf der Webseite www.verden-turnier.de.

Der sportliche Teil beginnt bereits am Donnerstag mit einigen Jungpferdeprüfungen und einem M*-Springen, das um etwa 16:30 Uhr beginnt. Aus dem Kreis Verden werden Reiter und Reiterinnen wie Nano Healy, Greta Heemsoth, Mylene Nagel oder Oliver Ross am Start sein.

Finaltickets für Nürnberger Burgpokal werden vergeben

Im Rahmen der Verdener Championate findet am Sonnabend und Sonntag die Finalqualifikation für den Nürnberger Burg-Pokal statt. So ist die Allerstadt wieder Schauplatz für die Prüfungen der vielversprechenden sieben- bis neunjährigen Dressurpferde. Die Zuschauer können sich erst von der Qualität der Hannoveraner Champions überzeugen, bevor am Sonnabend die erste Entscheidung für die Dressurreiter fällt – nämlich, wer die Finalqualifikation am Sonntag mitreiten darf, um dann eines der begehrten Tickets fürs Finale zu lösen.

Die Serie Nürnberger Burg-Pokal jährt sich in diesem Jahr zum 30. Mal. Im Jubiläumsjahr können endlich alle Stationen bis zum Finale in der Festhalle Frankfurt wieder durchgeführt werden. Verden ist seit mehr als zehn Jahren Schauplatz für die Serie der Nürnberger Versicherungen. Im vergangenen Jahr gingen Bernadette Brune und die Foundation-Tochter Feel Free als Siegerin aus der Finalqualifikation hervor.

Der Eintritt bei den Verdener Championaten ist an allen Tagen frei. kk