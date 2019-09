Vordere Plätze bleiben in Warendorf aus

+ Maja Schnakenberg. Archivfoto: IW

Verden – Für das Bundeschampionat in Warendorf hatten sich auch einige Reiterinnen und Reiter aus dem Kreisreiterverband Verden mit ihren besten Nachwuchspferden qualifiziert, jedoch reichte es in diesem Jahr in den vielen Finalprüfungen in der Dressur, im Springen und in der Vielseitigkeit nicht zu einem Sieg. Mit die beste Platzierung erreichte bei den fünfjährigen Dressurpferden Anna-Sophie Fiebelkorn (RV Aller-Weser) auf dem Hannoveraner Wallach Don Mateo von Don Juan de Hus/Royal Highness im Besitz von Axel Windeler (Walle). Das Duo wurde mit der Gesamtnote von 8,50 Dritter.