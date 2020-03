Armsen - Von Frank Von Staden. Die derzeitige Corona-Pandemie stellt alle Sportler, egal ob im Hobby- oder Profi-Bereich, vor eine großen Herausforderung. Mit der Absage sämtlicher Veranstaltungen sowie Schließung aller öffentlichen Einrichtungen wie Hallenbäder, Turnhallen, Fitnessstudios und der Aussetzung aller Kurse wird von den Sportlern sehr viel Kreativität und Willen abverlangt. Wie zum Beispiel vom Armsener Triathleten Christian Siedlitzki. Wie überbrückt er die unfreiwilluge Pause?

„Da von Gruppenbildung abgeraten wird, liegt mein momentaner Augenmerk auf alleiniges, leichtem Rad- als auch Lauftraining an der frischen Luft, um mein Immunsystem zu stärken. Und natürlich mache ich Übungen in den eigenen vier Wänden. Mein treuer Begleiter in Sachen Schwimmen ist zurzeit das Zugseil, mit dem ich täglich fünf Minuten Übungen mache. Mit dem Schwimmen im Oyter See, natürlich dann mit Neopren, werde ich mir noch bis Anfang April Zeit lassen. Ich habe zurzeit also sozusagen von Race- auf Erhaltungsmodus umgestellt“, klärt der Ausdauerathlet auf.

Sollte es in den nächsten Wochen zu einer Ausgangssperre wie in Italien oder auch Spanien kommen, würde sich die Lage für viele Aktive, vor allem für Mannschaftssportler, drastisch verschlechtern. Siedlitzki winkt da aber ab, sagt: „Ich hätte damit weniger Probleme. „Ich habe immer schon zu 95 Prozent alleine trainiert. Ich wüsste also genügend Übungen für daheim, die mich weiterbringen.“ Und dann fügt der Teilnehmer zahlreicher Europa- und Weltmeisterschaften an: „Ich persönlich nehme alles mit einem Lächeln. Ich habe für dieses Jahr schon alles erreicht mit einer Medaille bei der EM und dem Landesmeistertitel im Crosslauf. Man kann gespannt sein, wann die ersten Wettkämpfe wieder stattfinden. Es ist doch so, dass alle dieses Jahr dasselbe Problem haben. Bis zur Rückkehr in die Normalität heißt es durchhalten und sich anderen Hobbies zuwenden.“ Und mit einem Augenzwinkern Richtung Bayern-Fußballer Jerome Boateng schließt er ab: „Wir können ja mit den übrigen Klopapierrollen Jonglierübungen machen!“