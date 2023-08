Arne Heers verpasst WM-Medaille

Von: Christel Niemann

Teilen

In Schweden auf Platz sechs: Arne Heers mit seinem Pferd Cleiner Onkel. © Verein

Nichts wurde es aus der erhofften WM-Medaille für Voltigierer Arne Heers. In Schweden belegte der Hülsener am Ende den sechsten Platz.

Hülsen – Mit großen Erwartungen war Voltigierer Arne Heers vom RV Hülsen mit seinem Trainer und Longenführer Sven Henze zu den Weltmeisterschaften ins schwedische Fyinge angereist. Doch die Hoffnungen auf Edelmetall erfüllten sich nicht. Der Hülsener leistete sich gleich zu Beginn einen Patzer und musste sich am Ende mit Platz sechs begnügen.

Patzer zum Auftakt lässt Medaillentraum frühzeitig platzen

Nachdem Arne Heers bereits mehrfach bei internationalen Meisterschaften für Furore gesorgt hatte, patzte der Hülsener in Schweden schon beim Aufgang und die damit einhergehende Nullwertung für die Übung ließ die erhoffte Medaille für ihn in weite Ferne rücken. „Ja, es ist wirklich alles andere als optimal gelaufen“, sagt Heers, der das Ganze inzwischen aber mit Distanz betrachtet. „Die ersten Tage waren hart. Denn ich hatte sehr an der Niederlage zu knabbern. Mittlerweile habe ich die Enttäuschung kompensiert und schaue nach vorne zu den Deutschen Meisterschaften, die Mitte nächster Woche in München starten.“ Kleiner Trost für den Hülsener: Er hatte mit der Pflicht lediglich die erste Runde versiebt. Dafür sind die nachfolgende Kür und die abschließende Finalkür sogar sehr gut gelaufen. „Bei den Platzierungen drei bis sechs waren die Unterschiede minimal. Teilweise lagen die Starter nur tausendstel Punkte auseinander“, so Heers, der mit der Gesamtnote 7,900 auf Platz sechs landete.

Bei der Deutschen Jugendmeisterschaft (DJM) der Voltigierer, die als die wichtigste nationale Veranstaltung für den Voltigiernachwuchs gilt, wird Heers im Einzel als auch im Doppel starten. Im Doppel mit einer neuen Partnerin, da Lily Warren, mit der sich der 17-Jährige im Duo an die Weltspitze katapultiert hatte, den Sport nach einem Bandscheibenvorfall nicht mehr ausüben darf. nie