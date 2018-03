Regionsoberliga: Morsum nach 19:22-Niederlage an der Tabellenspitze abgelöst

Verden - In der Handball-Regionsoberliga der Männer gewann die HSG Phoenix gegen den TSV Morsum mit 22:19. Dadurch übernahm der TuS Rotenburg II nach einem 40:28-Sieg beim TV Oyten II erstmals die Tabellenführung, hat aber ein Spiel mehr als die Morsumer absolviert. Der TSV Daverden III bezwang die HSG Verden-Aller II mühelos mit 39:22 und der TSV Intschede die HSG Cluvenhagen/Langwedel mit 28:25.

HSG Phoenix – TSV Morsum 22:19 (12:10). Bei Morsum läuft es weiterhin nicht rund. Auch bei der HSG Phoenix gab es nach einer schwachen Angriffsleistung eine 19:22-Niederlage, sodass die Mannschaft von Trainer Marco Volmert erstmals nach Monaten die Tabellenführung abgeben musste. „Bei uns ist der Akku irgendwie leer. Wir vergeben zu viele Chancen“, haderte Volmert. Zudem kam auch noch Pech hinzu, da sich Torhüter Jens Rapillus beim Aufwärmen verletzte und nicht eingesetzt werden konnte. Daher rückte mit Markus Rippe Torhüter Nummer drei zwischen die Pfosten, machte seine Sache aber gut. Morsum lag in einer engen Partie bis zur 50. Minute fast durchweg in Rückstand. Dann gelang Jan-Eicke Nienstädt per Siebenmeter die 19:18-Führung (51.). In den letzten neun Minuten erzielten die Gäste jedoch keinen Treffer mehr, sodass die HSG als 22:19-Sieger vom Feld ging. Erfolgreichster Morsumer Torschütze war Jan-Eicke Nienstädt mit acht Treffern.

TSV Daverden III – HSG Verden-Aller II 39:22 (21:12). Die HSG hielt die Partie nur bis zum 7:8 (10.) offen. Danach bestimmte Daverden immer mehr das Geschehen und lag zur Halbzeit bereits deutlich mit 21:12 vorn. „Wir haben 50 Minuten konsequent gespielt und konnten auch viel wechseln. So will ich meine Mannschaft immer sehen“, war Daverdens Trainer Dirk-Oliver Kühl zufrieden. Ein Sonderlob erhielt der 13-fache Torschütze Jannes Mahlmann. Bis zum 7:8 durch Felix Mittermeier (11.) hielt die HSG gut mit, doch danach wurden die leichten Fehler immer mehr und auch die Fehlwürfe häuften sich. Folge davon war eine 21:12-Halbzeitführung des TSV Daverden III. In der zweiten Halbzeit gaben die Gastgeber weiterhin Gas und siegten schließlich mit 39:22. Die Gäste hatten nicht ihre A-Jugendlichen dabei, was sich negativ bemerkbar machte.

TV Oyten II – TuS Rotenburg II 28:40 (15:21). Rotenburg hat den Kampf um die Meisterschaft noch nicht abgeschrieben und trat entsprechend motiviert in Oyten auf. Schon nach zehn Minuten lagen die Gäste, die drei A-Jugendliche dabei hatten, mit 8:4 vorn. Bis zur Halbzeit baute Rotenburg den Vorsprung auf 21:15 aus. In den zweiten 30 Minuten gelang es Oyten nicht, den Rückstand zu verkleinern. Im Gegenteil, Rotenburg gab weiter Gas und lag nach 45 Minuten schon uneinholbar mit 30:22 in Führung. Am Ende siegte Rotenburg mit 40:28 und hofft jetzt, dass Morsum in den letzten vier Spielen noch irgendwo Federn lässt. Beste Torschützen beim TVO waren Patrick Albers mit acht und Andreas Meyer mit sieben Treffern.

TSV Intschede – HSG Cluvenhagen/Langwedel 28:25 (10:12). Trotz Halbzeitrückstand gewann Intschede das Spiel gegen Cluvenhagen/Langwedel noch sicher. „Es war spielerisch sicher keine Topleistung, doch der Einsatz hat bei allen Spielern gestimmt“, lobte Intschedes Trainer Heiner Sievers. Die erste Halbzeit verlief zunächst ausgeglichen, doch in den letzten fünf Minuten vor der Pause gelangen den Gästen noch zwei Tore zur 12:10-Führung. Nach dem Wechsel glich Jannik Sievers nach 35 Minuten zum 13:13 aus. Zwar ging der Gast per Siebenmetertor von Ingo Wehrkamp noch einmal mit zwei Toren (16:14) in Führung, doch durch vier Treffer in Folge drehte Intschede den Spieß zum 18:16 um. Zehn Minuten vor dem Abpfiff traf Sebastian Hahn zum 22:21 für die Gastgeber. Von diesem Zeitpunkt an ließ sich Intschede die Butter nicht mehr vom Brot nehmen und siegte über ein 26:21 noch mit 28:25. Beste Torschützen waren Ingo Wehrkamp (Cluvenhagen) mit acht und Dennis Lakemann (Intschede) mit zehn Treffern.

jho