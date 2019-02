Der nächste Rückschlag für den TV Baden

Baden - Der nächste Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt für Volleyball-Zweitligist TV Baden: Im Kellerduell beim USC Braunschweig setzte es für den Aufsteiger eine 0:3 (30:32, 22:25, 23:25)-Niederlage. Damit rangiert das Team von Fabio Bartolone weiterhin auf einem Abstiegsplatz und hat nunmehr bereits drei Punkte Rückstand auf den USC. Damit wird der Druck für den TVB immer größer. Zumal es am kommenden Sonntag, 10. Februar, in eigener Halle gegen VV Humann Essen zum nächsten richtungsweisenden Duell kommt.

„Das war ein komisches 0:3. Denn wir hatten in jedem Satz unsere Chancen, haben teilweise sogar deutlich geführt. Doch wieder einmal fehlte es in den entscheidenden Momenten am nötigen Quäntchen. Da haben wir dann auch falsche Entscheidungen getroffen“, verwies Bartolone insbesondere auf den ersten Satz. In diesem hatten die Badener stark begonnen und wähnten sich beim 16:11 schon auf der Siegerstraße. Zwar vermochten die Gastgeber den Rückstand etwas zu verkürzen, doch beim 24:22 hatten die Badener gleich zwei Satzbälle. Beide blieben jedoch ungenutzt. Was folgte, war an Dramatik nicht zu überbieten. Nachdem es hin und her ging, gewannen die Braunschweiger doch noch mit 32:30. Definitiv ein Knackpunkt, wie Bartolone im Anschluss eingestehen musste: „Natürlich bekommt man so etwas nicht so leicht aus dem Kopf. Dennoch hatten wir auch in den folgenden beiden Durchgängen unsere Chancen.“

Aber auch die blieben allesamt ungenutzt. Daher setzte es am Ende nach einem 22:25 und 23:25 eine glatte 0:3-Niederlage. Kein Wunder, dass die Enttäuschung auf Seiten des TV Baden extrem groß war. „Wir hatten uns drei Punkte als Ziel gesetzt. Das haben wir klar verfehlt. Daher gibt es jetzt auch keine Ausreden“, erklärte Bartolone. Dennoch wollte der TVB-Coach nicht zu hart mit seiner Mannschaft ins Gericht gehen. „Spielerisch war das ja gar nicht so schlecht. Doch am Ende fehlte immer nur ein bisschen, um die Sätze auch zu gewinnen. Aber auch wenn wir damit den ersten Matchball vergeben haben, ist der Krieg noch nicht verloren. Wir haben noch einige Chancen und werden alles dafür tun, dass wir den Abstieg noch vermeiden. Und die Erste gibt es bereits im nächsten Heimspiel“, richtete der Italiener seinen Fokus bereits auf das kommende Kellerduell gegen Essen. „Da gilt es. Da muss auf jeden Fall ein Sieg her. Egal wie!“

kc