Volleyball: TSV Ottersberg stößt Tor zur Landesliga weit auf

Die Chancen, dass der Ball beim TSV Ottersberg nächste Saison in der Landesliga übers Netz fliegt, sind nach dem 3:1-Sieg weiter gestiegen. © Hägermann, Bernd

Top-Start ins neue Jahr für die Volleyballer des TSV Ottersberg: Der Bezirksliga-Primus um Trainer Marko Gerken feierte einen 3:1 (27:25, 28:30, 25:22, 25:20)-Sieg im Spitzenspiel beim Tabellendritten Bremen 1860 V und stößt damit das Tor zur Landesliga weit auf.

Ottersberg - Dabei merkte Coach Marko Gerken seinem Ottersberger Team deutlich an, dass der Spielfluss über den Jahreswechsel verloren gegangen war. So hatte Gerken auch nicht mit einer Wiederholung des fast fehlerlosen Spiels vor Weihnachten gegen den Tabellenzweiten Bremen 1875 gerechnet.

Im ersten Satz ging es stetig hin und her. Zum Ende wehrten die Volleyballer von der Wümme glücklich zwei Satzbälle ab und gewann mit 27:25. Deutlich besser lief es zunächst im zweiten Satz. Über ein 17:9 und 21:14 sollte eigentlich nichts mehr anbrennen. Doch die 1860-er kämpften um jeden Punkt. So gab es auf beiden Seiten mehrere Satzbälle. Nicht unverdient hatten die Bremer diesmal mit 30:28 das bessere Ende für sich.

Sven Apelt und Leandre Barby bringen Schwung

Im dritten Satz funktionierte danach erst mal nichts mehr auf Ottersberger Seite. Entweder gab es keine gute Annahme oder einen „unforced error“ beim Angriffsschlag. Beim 1:7 nahm der Coach dann die Auszeit und fand die richtigen Worte, um die Spieler wieder in die Spur zu bringen. Über ein 12:12 und 21:21 ging es in die „Crunchtime“. Hier vollstreckte Viktor Lipps über die Mitte zum 25:22.

Im vierten Satz vertraute Gerken dann seinen zwei jungen Außenangreifern. Sven Apelt (22) und Leandre Barby (17) hatten sich durch starke Trainingsleistungen aufgedrängt. Die beiden erledigten ihre Aufgabe mit einer soliden Annahme und starken Angriffen – 25:20.

Mit vier Punkten Vorsprung geht es jetzt in den Heimspieltag am Sonnabend, 4. Februar, in der Sporthalle am Fährwisch. Mit Huchting und der Reserve von 1875 geht es gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte. Doch Gerken warnt: „Von allein wird kein Spiel gewonnen.“ Sollte der TSV Ottersberg zwei Siege landen, könnte er bereits am vorletzten Spieltag die Meisterschaft feiern, wenn am 5. März das Match bei 1860 VI gewonnen wird.