Volleyball: Badens weibliche U16 löst das Ticket zur Bezirksmeisterschaft

Teilen

Auf zur Volleyball-Bezirksmeisterschaft: Die weibliche U16 des TV Baden mit Stina Wilkens, Uliana Fedko, Milissa Adler, Raya von Horn, Filiz Döpke, Mieke Rau, Charlotte Kohlschmidt und Leonora Büttner (v.l.) löste als Quali-Dritter das Ticket. © Verein

Die weibliche U16 des TV Baden hat das Ticket für die Volleyball-Bezirksmeisterschaft im Januar gelöst. Bei der Qualifikation in der eigenen Lahofhalle belegte das Team Rang drei.

Baden – Zwei Teams hatten krankheitsbedingt abgesagt, so blieben sechs Mannschaften in zwei Gruppen. Baden verlor zunächst gegen den TuS Elsdorf knapp 0:2 (21:25, 20:25). Im folgenden Spiel gegen die SG Buxtehude-Altkloster hatten die Gastgeberinnen keine Probleme. Dies war ein reines Aufschlagspiel für sie. Leonora Büttner schlug im ersten Satz stark auf und Filiz Döpke, die sonst in der 2. Damen als Libera unterwegs ist, servierte elf krachende Aufschläge hintereinander (25:4, 25:7).

Starkes Finish im Spiel um Platz drei

Im Überkreuzspiel unterlagen die TVB-Talente dem späteren Turniersieger Eiche Horn deutlich mit 25:7 und 25:14. Im Spiel um Platz drei gegen den MTSV Selsingen wurde der erste Satz schwach gewonnen, hier fehlte bei einigen Spielerinnen die Konzentration (25:23). Doch im zweiten Satz rafften sich die Badenerinnen um das Trainergespann Claudia Decker und Axel Biesewig noch einmal auf und siegten durch ein ruhiges Aufbauspiel mit 25:7. Damit hat sich das Team als Dritter für die U16 Bezirksmeisterschaft im Januar qualifiziert.