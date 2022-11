Volleyball: Badens Schulz-Brüder im Hammer-Spiel wieder dabei

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Im Spitzenspiel wieder dabei: Leander Schulz will mit dem TV Baden gegen TK Hannover bestehen. Archiv © Hägermann

Das Hammer-Spiel steht an für die Volleyballer des TV Baden: Regionalliga-Spitzenreiter Turn-Klubb zu Hannover gibt am Sonntag (16 Uhr) seine Visitenkarte in der Lahofhalle ab.

Baden –„Eine absolute Ausnahme-Mannschaft, die nicht umsonst oben steht“, sieht Peter-Michael Sagajewski dem Duell gebannt entgegen: „Schade, dass wir in Northeim verloren haben, sonst wäre es ein noch brisanteres Match gewesen.“

Denn Badens Coach hat natürlich registriert, dass die Leinestädter zuletzt gegen Vechelde erstmals gestrauchelt sind: „Ein Signal, dass gegen sie was geht, wenn man sich reinhängt.“ Seine Schützlinge müssten zunächst stabil in Annahme und Angabe sein, ihr Ding spielen und dann eventuell während der Partie auf den Gegner reagieren.

Sörensen und Feizollahi fehlen

Aus der routinierten TK-Truppe sticht Henrik Behmenburg als jahrelanger Bundesliga-Crack aus Gießen heraus. Mit den weiteren ehemaligen Erstliga- und erfahrenen Kaderspielern kommt der Primus äußerst gut abgestimmt. Bei den Badenern sind die Brüder Leander und Bjarne Schulz aus dem Urlaub zurück und wieder ins Training eingestiegen. Dafür muss Sagajewski auf Nick Sörensen (Dienst) und Arshia Feizollahi (privat) verzichten. Ansonsten ist die volle Kapelle am Start.

Vor dem Regionalliga-Match steigt in der Lahofhalle die Bezirksmeisterschafts-Quali der männlichen U18, in der sich der TVB als eines der drei besten Teams aus dem Fünferfeld locker qualifizieren sollte.