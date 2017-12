Volleyball: Baden gewinnt Derby gegen Verden

Der Badener Simon Lenter sieht sich gleich zwei Verdenern gegenüber. Am Ende gewann er mit dem TVB mit 3:0.

Baden - Auch zum Auftakt der Rückrunde ließ Volleyball-Landesligist TV Baden III nichts anbrennen und behauptete sich jeweils mit 3:0 gegen den TV Verden und Bremen 1860 III. Damit rangierte der von Ole Seuberlich trainierte Aufsteiger mit seinem neu formierten Team auf dem zweiten Platz.

TV Baden III – TV Verden 3:0 (25:13, 25:18, 29:27). Das Lokalderby verlief einseitig. „Wir wussten, dass Verden über die Mitte kommen würde“, erklärte Badens Trainer Ole Seuberlich und hatte seine Mannschaft entsprechend eingestellt. „Über die Außen haben wir viel Druck aufbauen können. Damit ist Verden nicht klar gekommen. Das ist uns dann im dritten Satz nicht mehr gut gelungen. Da haben wir zu lässig gespielt. Aber durch unseren überlegenen Angriff gewannen wir die Partie“, so Seuberlich.

TV Baden III – Bremen 1860 III 3:0 (29:27, 25:18, 25:20). „Gegen Bremen war es ein ganz anderes Spiel. Gegen gestandene Volleyballer, die aber nicht in Bestbesetzung aufgelaufen waren, kam unser Aufschlag deutlich besser, als noch im ersten Spiel“, erklärte Ole Seuberlich. Dabei brachten die Badener das Kunststück fertig, im ersten Satz noch einen 10:20-Rückstand zu drehen – 29:27. Seuberlich: In den nachfolgenden zwei Durchgängen haben wir in den heißen Phasen stets einen kühlen Kopf behalten.“ J woe