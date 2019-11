Vojtech Nepras hilft Etelsen auf den Weg – 2:0

Etelsen – Es war ein Pflichtsieg ohne Glanz – mehr nicht: Bezirksliga-Spitzenreiter TSV Etelsen setzte sich am Sonntag 2:0 (1:0) im Derby gegen den TV Oyten durch und wahrte seinen komfortablen Vorsprung in der Tabelle. „Wir hatten gute Phasen, wir hatten schwache Phasen. Aber letztlich war es ein verdienter Erfolg“, sah Etelsens Coach Nils Goerdel einen unspektakulären Auftritt. Gegenüber Axel Sammrey pflichtete bei: „Ja, das Ergebnis ist gerecht. Aber wir haben uns praktisch selbst geschlagen.“

Oytens Coach sprach die Szene kurz vor der Pause an, nachdem der Primus zwei gute Chancen – darunter ein Pfostenschuss von Alex Ruf – vergeben hatte. Vojtech Nepras wollte den Ball im Strafraum spielen, der sprang ihm jedoch an die Hand. Den fälligen Elfmeter nutzte Bastian Reiners zum 1:0 (44.). „Eine dumme Aktion, damit bestrafte Nepras das gesamte Team“, haderte Sammrey. Danach sah er die Köpfe seiner Spieler runtergehen. Lob hatte er aber auch: „Wir haben 90 Minuten taktisch gut gespielt und defensiv wenig zugelassen. Konter haben wir aber nicht gut ausgespielt.“

In Hälfte zwei erhöhte der Spitzenreiter den Druck und wurde rasch belohnt. Eine Super-Kombination über Reiners, Zambrano und Jäger veredelte Kevin Bähr am zweiten Pfosten zum 2:0 (51.). Danach plätscherte die Partie vor sich hin, für die Heimelf besaß Nico Kiesewetter noch einen Hochkaräter. Zehn Minuten vor Schluss setzte Amadinho Kone nach Oytener Ecke einen starken Kopfball an – ohne Erfolg. Bei den Blau-Weißen attestierte Goerdel den Mittelfeldmännern Mirko Duhn und Luca Homann eine gute Leistung. Mindestens bis zur Winterpause müssen die Etelser auf Emrullah Gulalan verzichten, der aus beruflichen Gründen nicht trainieren kann. vde