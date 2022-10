Vogelwild – aber FC Verden 04 feiert 4:1

Von: Ulf Horst von der Eltz

Das 1:0 für den FC Verden 04: Thomas Celik (7) hatte sich durchgesetzt und schließt flach ab. Am Ende feierte die Neubarth-Elf trotz des schwächsten Heimspiels ein 4:1 über Treubund Lüneburg. © Wächter

Drei Punkte und das Match vergessen – unter diesem Motto stand das 4:1 (3:0) des FC Verden 04 am Sonntag im Landesliga-Duell gegen den MTV Treubund Lüneburg.

Verden – „Ja, es war unser schwächstes Heimspiel“, redete Coach Frank Neubarth nicht lange um den heißen Brei herum. Vor allem in der zweiten Halbzeit wirkten die Allerstädter teilweise vogelwild und retteten ihren Sieg nur dank der Abschlussschwäche des MTV über die Runden.

Schon in den Anfangsminuten ließen die Hausherren den Lüneburgern zu viel Platz, standen in den Halbräumen zu weit weg von den Gegenspielern und gerieten so durch weite Bälle immer wieder in Verlegenheit. Nachdem zwei, drei MTV-Chancen verpufft waren, fiel praktisch aus dem Nichts das 1:0 für Verden: Luis Saul spielte ganz stark über die Abwehr, Thomas Celik setzte sich mit dem Körper geschickt durch und vollendete flach (13.).

Sikut vergibt Strafstoß - Schippert trifft sehenswert

Und kurioserweise besaß der FC weiter die Hochkaräter. Nach Foul von Keeper Sommer an Dennis Hoins scheiterte Richard Sikut mit dem schwach geschossenen Strafstoß an Lüneburgs Nummer eins (17.). Kevin Brandes vergab frei gegen Sommer (19.), Jonas Austermann köpfte eine Celik-Flanke an die Latte (22.) – im zweiten Versuch bugsierte Hoins die Schippert-Hereingabe zum 2:0 in die Maschen. Und es kam noch besser: Sikut schlug einen Ball weit und diagonal auf die linke Seite, wo Philipp Schippert sehenswert per Volleyschuss zum 3:0 einnetzte (31.) – Traumtor. Die Zerr-Eöf rieb sich verwundert die Augen. Die vierte gute MTV-Chance vereitelte der starke Jascha Tiemann gegen Hauke (34.).

Im zweiten Abschnitt zielte zunächst Saul aus 25 Metern knapp daneben (50.) – den Rest der Partie dominierten die Salzstädter eindeutig. Angriff über Angriff rollte in Richtung Tiemann. „Wir sind überhaupt nicht in die Zweikämpfe gekommen. haben einfache Fehler gemacht und den Gegner aufgebaut. Man muss aber auch sagen, dass die Lüneburger beweglich, laufstark und technisch gut gespielt haben. So stellten sie uns in der Deckung vor Probleme“, sah Frank Neubarth seine Elf ein ums andere Mal richtig schwimmen.

Verdens Defensive schwimmt ständig

Längst überfällig war das 3:1, als Moritz Koch nach flinker Kombination über Nico Goldberg und Carlos Anson ungehindert in der Sturmmitte vollenden durfte (65.). Die Lüneburger schlugen nun reichlich Einladungen des in der Defensive diesmal überforderten FC aus, hatten offensichtlich nicht das richtige Zielwasser getrunken. Anson aus vier Metern drüber (70.), Wahl scheiterte mit einem Schlenzer an Tiemann (79.) – die Verdener Führung blieb äußerst glücklich.

Da passte es ins Bild, wie die endgültige Entscheidung auf dem Hubertushain fiel: Ein Ball rutschte zu Sommer durch, der MTV-Keeper schoss den nachsetzenden Austermann an – die Kugel rollte zum 4:1 über die Linie (85.).