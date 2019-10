Ottersberg – Nach vier ungeschlagenen Spielen musste Fußball-Landesligist TSV Ottersberg am Sonntag erstmals wieder eine Pleite hinnehmen, verlor beim VSV Hedendorf/Neukloster mit 2:4 (1:0) und rutschte am neunten Spieltag damit wieder auf Rang zehn in der Tabelle ab.

Für Jan Fitschen, Trainer der Grün-Weißen, war die Niederlage mehr als vermeidbar, „sie war völlig unnötig!“ So gingen die Gäste zwar früh durch Egzon Percani in Führung (3.) „und machen es dann in den ersten 15 Minuten wirklich gut, doch dann haben wir nach und nach den Spielbetrieb eingestellt. Mitte des ersten Abschnittes haben wir dann kaum noch etwas investiert und auch zu sorglos agiert. So haben wir den Vorsprung eher glücklich mit in die Pause nehmen dürfen“, so der Übungsleiter, der dann aber in der 56. Minute den Ausgleich durch Kröger notieren und nur kurz darauf das 2:1 der Hausherren durch Scheppeit mit ansehen musste. „Dabei hat uns der Gegner nicht vor Probleme gestellt, sondern haben wir uns selbst sämtliche gemacht“, haderte da Fitschen mit dem Defensivverhalten seiner Elf. Der Coach reagierte dann, brachte mit Brendel und Höler frische Kräfte. So ging auch ein kurzer Ruck durchs Team, gelang Jan Stubbmann dann das 2:2 (76.). „Da habe ich gedacht, wir kriegen noch die Kurve. Doch als Hedendorf dann auf 3:2 stellte, wusste ich, dass die Messe für uns gelesen war“, so der TSV-Trainer, der am Ende auch noch das 4:2 (85.) durch abermals Schroeder zur Kenntnis nehmen musste. vst