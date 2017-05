Vizetitel: Coach Zerfowski beim Abschied gerührt

Verden/Brunsbrocks U17 in Landesliga 7:3 / Schröder, Pinkawa, Lohmann schnüren Doppelpacks

+ Paul Pinkawa

Verden - Was für ein Saisonschluss für die B-Junioren (U 17) des JFV Verden/Brunsbrock in der Landesliga und ihren scheidenden Trainer Bernd Zerfowski: Mit dem 7:3 beim MTV Hanstedt sicherten sie sich noch den Vizetitel. Dabei ging es für die Elf um Kapitän Simon Hinz mit dem 0:1 (3.) nicht gut los. Danach wachte der JFV jedoch auf und die Torejagd begann nur eine Minute später mit dem 1:1 durch Lennart Schröder. Es rollte Angriff über Angriff, bis zur Pause machten Noel Lohmann, erneut Schröder, Paul Pinkawa per Doppelpack und abermals Lohmann das halbe Dutzend voll. Dazwischen hatte Hanstedt auf 2:4 verkürzt.