Viktor Heidt: „Etelsen der richtige Schritt für mich“

Etelsen - Das halbe Dutzend ist voll: Fußball-Landesligist TSV Etelsen verpflichtete in Viktor Heidt den sechsten Neuzugang für die kommende Saison. „Die bessere Möglichkeit, mich weiter zu entwickeln, liegt halt in der Landesliga. Ich denke, Etelsen ist der richtige Schritt für mich“, erläuterte der 20-Jährige am Montag auf Nachfrage dieser Zeitung seinen Wechsel.

Allerdings setzt sich der Sechser nicht unnötig unter Druck: „Natürlich möchte ich mich langfristig am Schlosspark durchsetzen. Aber wir wollen mal schauen, wie es läuft.“ Heidt studiert an der Bremer Uni Wirtschaftsingeneurwesen. In Sachen Wohnort geht er allerdings den umgekehrten Weg, zieht demnächst von Etelsen nach Langwedel.

Dass der Neue bei den Blau-Weißen in große Fußstapfen tritt, weiß auch André Koopmann, sportlicher Leiter des TSV Etelsen: „Aber ich traue ihm zu, die Rolle von Oliver Warnke einzunehmen. Durch dessen Wechsel nach Heeslingen mussten wir für die Position vor der Abwehr tätig werden.“ Der Kontakt war über Nico Meyer, den Heidt gut kennt, entstanden. In den Probetrainings hinterließ der Noch-Langwedeler einen guten Eindruck. Koopmann: „Viktor überzeugte mit prima Passspiel, er erkennt auch, wann er in welche Lücken stoßen muss.“

Weitere positive Nachricht am Schlosspark: Am Montag hat Bastian Reiners ebenfalls seine Zusage für die nächste Saison gegeben. Obwohl der Offensiv-Mann in Hannover studiert, nimmt er auch in Zukunft die Fahrten auf sich. „Das zeigt, dass er sich wohl bei uns fühlt. Er hat gesagt, ihm gefalle die familiäre Atmosphäre hier in Etelsen“, freut sich Koopmann. J vde