Vier Punkte: Thedinghausens Elke Dahme zufrieden

Von: Neele Knief

Teilen

Mit neun Körben am erfolgreichsten: Janne Scheeper (Nr. 4) holte mit dem TSV Thedinghausen die nächsten zwei Siege in der Niedersachsenliga. Archiv © Westermann

Vor heimischer Kulisse sicherten sich die Korbballerinnen des TSV Thedinghausen am Sonntag die nächsten vier Punkte in der Niedersachsenliga. Gegen Victoria Linden sahen die Zuschauer eine umkämpfte Partie, die der TSV am Ende mit 11:8 für sich entschied. Im Duell gegen den Oldenbroker TV machte es Thedinghausen nach einem furiosen Start erneut spannend, siegte aber schließlich mit 15:12.

Thedinghausen – Trotz der Erfolge rutschte der Aufsteiger auf Platz vier ab – punktgleich mit dem Zweit- und Drittplatzierten, aber dem etwas schlechteren Korbverhältnis.

TSV Thedinghausen - Victoria Linden 11:8 (6:2): „Wir waren alle nervös vor diesem Spiel und wussten um die Schnelligkeit der Gegnerinnen“ gab Thedinghausens Trainerin Elke Dahme zu. Doch entgegen der sonstigen Gewohnheit ihres Teams, gelang Mirjana Hahl direkt im ersten Angriff der erste Korberfolg. In der Folge baute der TSV den Vorsprung weiter aus. Erst durch einen Viermeter-Strafwurf trug sich der Gast aus Hannover in die Trefferliste ein. Bis zur Pause verteidigte Thedinghausen die Vier-Körbe-Führung (6:2). Nach dem Seitenwechsel kam Linden besser in die Partie und kämpfte sich heran, jedoch nie weiter als zwei Körbe. Nachdem Linden die Deckung kurz vor Schluss öffnete, um den Ball zu gewinnen, setzte Katharina Boldt den Schlusspunkt und traf zum 11:8. Elke Dahme wusste, warum es am Ende noch mal spannend wurde: „Das Ergebnis hätte deutlicher ausfallen können, aber wir sind mal wieder an unserer Treffsicherheit und Chancenverwertung gescheitert – ein altes Problem“.

Janne Scheeper legt rasant los

TSV Thedinghausen - Oldenbroker TV 15:12 (7:3): Als es nach wenigen Minuten bereits 6:0 für die Thedinghäuser Damen stand, schien bereits klar zu sein, wie das Spiel laufen würde. Janne Scheeper war es, die ihr Team durch vier der sechs Körbe in die komfortable Situation brachte. Doch im weiteren Spielverlauf kassierte der TSV einige Freiwürfe gegen sich, die die treffsicheren Oldenbrokerinnen nutzten und sich damit immer weiter verkürzten. Zwischenzeitlich waren es nur noch zwei Körbe Differenz und die Fans auf der Tribüne sahen erneut eine umkämpfte Partie. In der Abwehr musste Thedinghausen noch einmal hart arbeiten, um die Distanzwürfe zu verteidigen. Kurz vor Schluss legte das Dahme-Team dann aber einen Lauf hin, der sie wieder mit fünf Körben in Front brachte und den 15:12-Erfolg sicherte. „Ich bin mit unserer Leistung insgesamt zufrieden und freue mich sehr über die vier Punkte“, zeigte sich Elke Dahme zufrieden.

TSV Thedinghausen: Janne Scheeper (9 Körbe), Insa Bargmann (5), Neele Knief (4), Mirjana Hahl (3), Corinna Ehlers (3), Dorothea Schley (1), Katharina Boldt (1), Valeria Rippe, Vanessa Rippe.