Vier Minuten im Tiefschlaf mit Folgen

Uphusen - Nach dem Schlusspfiff musste Uphusens Oberliga-Coach Fabrizio Muzzicato erst einmal tief durchatmen, brauchte einige Minuten, um das, was er da in den letzten Minuten beim 1:2 (1:0) in Hildesheim miterleben musste, zu verarbeiten. Denn bis zur 89. Minute hatten die TBU-Kicker eine 1:0-Führung inne, die Viktor Pekrul per Strafstoß herausschießen konnte (41.). Am Ende aber sorgte eine totale Tiefschlafphase dafür, dass die Blau-Weißen durch zwei späte Gegentore (89./90.+3) noch mit leeren Händen die Heimreise antreten mussten.

Klar, dass der Übungsleiter bedient war. „Ich hätte nicht gedacht, dass wir noch einmal in diese Phase zurückfallen, die den TB Uphusen in den letzten Jahren immer wieder in Abstiegsgefahr gebracht hat. Wir haben in den Schlussminuten des Spiels die Souveränität vermissen lassen und haben nach dem Ausgleich schlampig agiert und völlig unverständlich die Köpfe hängen lassen, statt wenigstens noch einen Punkt abzusichern. Und wie wir uns beim 1:2 in der Nachspielzeit angestellt haben, war nur noch naiv“, polterte der TBU-Coach, wollte aber natürlich dennoch nicht alles in Zweifel stellen, was seine Mannschaft in den letzten Wochen aufgebaut hat. „Es ist nur so schade, dass uns ein Vier-Minuten-Tiefschlaf um Tabellenplatz zwei gebracht hat!“

Lange nämlich lief vieles richtig beim Turnerbund. Zwar musste Muzzicato wieder einmal seine Formation umstellen, ließ dieses Mal in einem 3:4:1:2-System mit Eugen Uschpol und Dennis Janssen in der Innenverteidigung und Kevin Artmann als echten Zehner sowie Philipp Rockahr und Shamsu Mansaray als Doppelspitze agieren, doch tat diese Variante dem Turnerbund recht gut. Gegen den Ball wurde früh gepresst und vorn ergaben sich einige Chancen, „bei denen wir aber einfach zu oft die falschen Entscheidungen getroffen haben“, so der Trainer. Als dann Shamsu Mansaray im 16er nur per Foul gestoppt werden konnte, verwandelte Pekrul den fälligen Strafstoß sicher.

Und auch nach dem Wechsel produzierten die Uphuser bis zum Ausgleich nur wenige Fehler, dann warf das 1:1 die Gäste völlig unverständlich aus der Bahn. So sahen sie fast teilnahmslos zu, wie die Platzherren einen Freistoß als letzte Aktion an die Grundlinie spielten, dort ein Hildesheimer frei zum flanken kam und im Zentrum in Abdulmalik Abdul ebenfalls einen völlig freien Mitspieler fand. J vst