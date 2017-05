Aus vier mach eins – der Kreisliga-Abstiegskampf tobt

Achim/Verden - Von Björn Drinkmann. Nicht nur das Rennen um Platz zwei, der zur Bezirksliga-Aufstiegsrelegation berechtigt, bleibt spannend – in der Fußball-Kreisliga tobt auch der Abstiegskampf: Drei Spieltage vor Saisonende steht der bittere Gang des TSV Etelsen II in die 1. Kreisklasse fest, die Chancen des TSV Bassen II sind nur noch theoretischer Natur. Bleibt noch die Frage nach dem dritten Absteiger – und hier gibt es aktuell noch vier Kandidaten.

• TSV Ottersberg II (29 Punkte, minus 18 Tore - Restprogramm: Brunsbrock (A), Hönisch (H), Fischerhude-Quelkhorn (H).

Nach dem überraschenden 2:1 über den TSV Uesen haben die Ottersberger die mit Abstand beste Ausgangssituation. Auch die Tendenz mit zuletzt acht Zählern aus vier Spielen spricht klar für die von Cord Clausen trainierte Elf. Ein belebendes Element in den letzten Wochen war Aykut Kaldirici. Der oberligaerfahrene Akteur zog im Mittelfeld die Fäden und ließ oft seine individuelle Klasse aufblitzen. Zur Rettung braucht die Landesliga-Reserve nur noch einen mickrigen Punkt, da sich Brunsbrock und Dörverden direkt duellieren.

• TSV Lohberg (26 Punkte, minus 23 Tore - Restprogramm: Fischerhude-Quelkhorn (A), Bassen II (H), Verden II (H).

Rechtzeitig zum Endspurt ist Torjäger Jesse Früchtenicht zurück. Hatte er zuletzt etwas Ladehemmung, war er in den letzten beiden Spielen wieder voll da und erzielte im Derby gegen Brunsbrock seine Saisontreffer 13 und 14. Durch den Erfolg sieht es für die Elf von Henrik Dreyer ganz gut aus: „Wenn wir jetzt noch in Fischerhude nachlegen können, werden wir es voraussichtlich schaffen“, ist er voll von seiner Mannschaft überzeugt. Das wäre für den jungen Trainer sicherlich ein großer Erfolg, denn der Aufsteiger wurde vor der Saison als Absteiger Nummer eins gehandelt. Nach verheißungsvollem Start geriet Lohberg immer mehr unter Druck, so dass bereits im September Trainer Frank Walter entnervt das Handtuch warf. Mit dem neuen Gespann Dreyer/Otten ging es dann stetig bergauf, nun stehen die Chancen auf ein weiteres Kreisliga-Jahr sehr gut.

• TSV Dörverden (23 Punkte, minus 9 Tore - Restprogramm: Uesen (A), Brunsbrock (H), TSV Achim (H).

„Ich bin mehr als zuversichtlich, dass wir uns aus den unteren Tabellenregionen befreien können und am Ende nichts mehr mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden.“ So lauteten die Worte von Spielertrainer Nils Pohlner zu Beginn der Rückserie. Nach guten Leistungen gerade im April sah es auch so aus, als könnten sich die Grün-Weißen kurz vor Ende noch absetzen. Allerdings folgten zwei Pleiten in Folge und nun beträgt der Abstand auf einen Abstiegsplatz nur noch einen Punkt. Positiv bei den Dörverdenern ist das gute Torverhältnis dank der traditionell starken Defensive mit nur 37 Gegentreffern. Das sind gerade mal drei mehr als beim Zweiten RW Achim. Dagegen hat die Elf vom Sünderberg mit 28 Toren aber auch die wenigsten der Liga erzielt. Entscheidend wird das vorletzte Spiel gegen Brunsbrock sein. Sollte der TSV Dörverden das gewinnen, wird er voraussichtlich in der Kreisliga bleiben.

• TSV Brunsbrock (22 Punktem minus 20 Tore - Restprogramm: Ottersberg II (H), Dörverden (A), Etelsen II (A).

Durch die bittere Derbyniederlage in Lohberg sieht es für die junge Brunsbrocker Mannschaft nicht mehr sonderlich positiv aus. Die Tendenz spricht mit sechs Pleiten aus den letzten sieben Spielen auch nicht gerade für die Tödter-Elf. Hoffnung macht, dass man in Ottersberg II und Dörverden noch auf direkte Konkurrenten trifft und somit alles in der eigenen Hand hat. Zudem reisen die Roten Teufel am letzten Spieltag zu den bereits abgestiegenen Etelsern, so dass man von dem vermeintlich leichtesten Restprogramm sprechen kann. Über die komplette Saison waren die Leistungen bisher zu wechselhaft. Guten Spielen wie zu Hause gegen Fischerhude-Quelkhorn oder Uphusen II folgten vor allem auswärts (nur ein Sieg) ganz schwache Auftritte.