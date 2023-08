Viele neue Erkenntnisse für den TV Oyten

Von: Kai Caspers

Wurde zum besten Spieler des Turniers gekürt: Oytens Noah Dreyer. © häg

Eine Woche vor dem Saisonauftakt in Heidmark absolvierte Handball-Oberligist TV Oyten die letzten Testspiele beim Turnier in Sachsen.

Oyten – Ohne Erfolgserlebnis, aber dafür mit jeder Menge neuen Erkenntnissen im Gepäck kehrte Handball-Oberligist TV Oyten eine Woche vor dem Saisonauftakt bei der HSG Heidmark (2. September) vom Altmark Jeetze Cup aus Sachsen zurück.

Noah Dreyer zum besten Spieler des Turniers gewählt

„Das Turnier haben wir in erster Linie genutzt, um einiges auszuprobieren. Und dabei hat sich ganz klar gezeigt, dass der zweite Anzug noch nicht richtig sitzt“, verdeutlichte TVO-Trainer Marc Winter. Das war bereits in der Auftaktpartie gegen Wittenberg-Piesteritz deutlich zu sehen. Schienen die Oytener bei einer deutlichen Sechs-Tore-Führung bereits auf die Siegerstraße eingebogen, ließen Winter und Trainerpendant Lars Müller-Dormann in der Folge ordentlich rotieren. Das führte zu einem 2:9-Lauf in den letzten zehn Minuten und der vermeidbaren 16:19-Niederlage. „Unseren jungen Spieler sind noch nicht so weit, dass sie komplett ohne die Routiniers auskommen. Aber das ist völlig in Ordnung“, so Winter. Im Anschluss ging es gegen Vorsfelde. Zwar wurde beim TVO in dieser Partie nicht so viel gewechselt, doch am Ende unterlagen die Oytener gegen einen starken Gegner knapp mit 14:16. Spannung pur in der abschließenden Begegnung um Platz fünf gegen Grünheider. Letztlich musste das Siebenmeterwerfen entscheiden. In diesem hatten die Oytener das bessere Ende nicht auf ihrer Seite.

„Das war ein sehr gut organisiertes Turnier. Ich denke, dass es für unsere Jungs perfekt gewesen ist. Schließlich konnten sie nicht nur gegen unbekannte Gegner spielen, sondern mussten sich auch auf einen etwas anderen Handball einstellen“, zeigte sich TVO-Trainer Marc Winter mit den gezeigten Leistungen dann auch mehr als zufrieden. Im Rahmen der Siegerehrung hatten die Oytener dann aber doch noch einen Grund zur Freude. Denn Noah Dreyer wurde zum besten Feldspieler des Turniers gewählt. kc