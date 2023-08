Beachvolleyball-DM: Decker/Landon auf Platz 19

Von: Frank von Staden

Bennet Decker (l.) und Noah Landon (r.) holten sich beim etwas erfahreneren Connor Landon im Sand so manchen Ratschlag ab. © privat

Als Nordwestdeutsche U17-Beachvolleyballmeister reisten Bennet Decker (TV Baden) und sein Partner Noah Landon (TSV Winsen) nach Lenggries (Oberbayern) zur Deutschen Meisterschaft, an der 32 Teams teilnahmen. Am Ende sprang ein respektabler 19. Platz heraus.

Baden – Im ersten Gruppenspiel unterlagen die beiden Norddeutschen den Meistern aus Rheinland-Pfalz mit 0:2 (11:15, 9:15), gewannen das zweite Spiel dann aber mit 2:0 (15:13, 15:7) gegen die Vizemeister aus Schleswig-Holstein. In der Zwischenrunde gab es dann erneut eine Niederlage, dieses Mal gegen die Berliner Borchard/Kramer (11:15, 9:15).

Am Samstag ging dann auch das erste Spiel gegen die Greifswalder Paarung hauchzart mit 1:2 (15:10, 10:15, 13:15) verloren. Das Spiel danach gegen die Lokalmatadoren aus Lenggries geriet dann zu einer nassen Angelegenheit. Bei Starkregen erkämpften sich Decker/Landon mit 15:7 und 15:10 einen verdienten Sieg. Anschließend gewannen sie dann auch noch gegen die Württemberger Paarung (16:14, 16:14) sowie auch gegen die Magdeburger Meister mit 15:12 und 15:11.

Wiedersehen in Bitterfeld

Am Sonntag folgten ein weiterer Sieg gegen Bocholt (15:10, 15:9), ehe Decker/Landon dann im „Looserbaum-Halbfinale“ von den Vizemeistern ihres Verbandes ausgebremst wurden (15:11, 13:15; 15:17). Im letzten Platzierungsspiel dominierten die Norddeutschen dann noch einmal gegen ein Duo aus Dresden mit 15:10 und 17:15.

Eine Atempause war Bennet und Noah aber kaum gegönnt. Gleich am Dienstag ging es weiter für die beiden, wurden sie doch für den Beachvolleyball-Kader des Landesverbandes nominiert. Sie treten dann beim Bundespokal gegen die Auswahlmannschaften der anderen Landesverbände in Bitterfeld an.

Dort dürfte es dann sicherlich zu einem Treffen der beiden Brüder Bennet und Alexander Decker kommen, denn „Alex“ wechselte in der vergangenen Saison nach dem Rückzug des TV Baden aus der 2. Liga zum Ligarivalen VC Bitterfeld. Und der spielt in der kommenden Spielzeit nun in der 1. Bundesliga. Alexander als auch dem zweiten Ex-Badener, dem aus Bassen stammenden Benedikt Gerken, wurde dabei ein Erstliga-Vertrag angeboten, den beiden angenommen haben.