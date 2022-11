Verrücktes Spiel im Achimer Stadt-Derby

Kann sich in dieser Szene durchsetzen: Uphusens David van der Leij (rotes Trikot). © Hägermann

Teilweise doch überraschende Ergebnisse gab es am Wochenende in der Fußball-Kreisliga. So unterlag Bezirksliga-Absteiger TSV Thedinghausen Aufsteiger TSV Lohberg auf heimischem Terrain klar mit 0:3. Beim 3:3 im Achimer Stadt-Derby führte der TBU II schon 2:0 – und lag dann 2:3 hinten.

SV Baden - TSV Brunsbrock 1:2 (0:1). Es sah zunächst so aus, als würde es eine ganz klare Sache werden. Bei einer Brunsbrocker Ecke segelte der Ball durch den Strafraum. Badens Keeper Philipp Franke sah nicht gut aus, Juri Hestermann lief ein und köpfte das Leder in die Maschen (4.). Hestermann hätte dann nachlegen können, doch er scheiterte dieses Mal an Franke. Die Badener boten offensiv gar nichts an und die Gäste verpassten es zu erhöhen. Erst in der 73. Minute erzielte Julius Böhning das 2:0 per Abstauber. Als Firat Burc in der 88. Minute nach einem Alleingang aus dem Nichts für den Anschlusstreffer sorgen konnte, wurde es doch noch mal spannend. In der Nachspielzeit hatte Necat Tavan bei einem Freistoß aus 20 Metern den Ausgleich auf dem Fuß, doch Brunsbrocks Schlussmann Tom Wehnert hielt den knappen Erfolg fest. „Wir haben gut verteidigt, mit unseren Mitteln alles rausgehauen, aber ein Punkt wäre nicht verdient gewesen“, befand Badens Spielertrainer Tim Schwentke.

FSV Langwedel-Völkersen - SV Hönisch 2:5 (1:2). In der Anfangsphase hatte Langwedels Ole Richter gleich zwei gute Möglichkeiten, die er nicht nutzen konnte. Dafür traf ausgerechnet der Ex-Langwedler Pizan Demli per Kopf für Hönisch (38.). Zwar konnte Richter per Kopf nach Knop-Ecke fast postwendend ausgleichen (43.), doch noch vor der Pause konterten die Hönischer nach einem Langwedeler Freistoß und Sören Grimm unterlief bei seinem Klärungsversuch ein Eigentor (45.). Nach dem Wechsel dann die Show von Wladislaw Legostaev. Erst ein satter Schuss ins Eck (50.) und dann eine tolle Direktabnahme (61.). Thorben Wendt konnte per Abstauber zwar noch verkürzen (67.), ehe Jakob von Klinggräff per Konter in der Schlussminute den alten Abstand wieder herstellte (90.). „Die Hönischer haben verdient gewonnen, da sie unsere Fehler eiskalt ausgenutzt haben“, lautete das faire Fazit von Langwedels Trainer Sascha Lindhorst.

TB Uphusen II - TSV Achim 3:3 (2:3). Schon nach neun Minuten führten die Gastgeber 2:0. Kamil Robak erzielte die frühe Führung, bei seinem Schuss sah Achims Schlussmann Hasen Kato nicht gut aus (8.). Direkt in der nächsten Szene erhöhte Benjamin Titz, der von David van der Leij freigespielt wurde, auf 2:0 mit einem schicken Lupfer (9.). Nach einer halben Stunde kamen die Gäste besser ins Spiel und schafften noch vor der Pause die Wende. Zunächst traf Patrick Ehrhardt (33.). Dann markierte Max Brookmann per Lupfer den Ausgleich (40.) und Florian Ehrhardt sogar noch die Führung für die Gäste (42.). Direkt nach Wiederanpfiff war dann Uphusens Spielertrainer Aykut Kaldirici erfolgreich. Er setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und traf mit seinem Schuss ins lange Eck (46.). Der weitere Verlauf der zweiten Halbzeit verlief relativ ruhig, bis es am Ende doch noch mal hitzig wurde. In der Schlussminute holte sich so Achims Fabian Schmidt nach einem Rempler an Robak die Rote Karte ab. Selbst für Uphusens Kaldirici eine harte Entscheidung: „Unterm Strich geht das Remis aber in Ordnung. Wir haben im Vergleich zur letzten Woche eine gute Reaktion gezeigt.“

TSV Thedinghausen - TSV Lohberg 0:3 (0:1). Die Thedinghauser fanden kaum ein Durchkommen gegen kompakte Lohberger und operierten viel mit langen Bällen. Lohbergs Trainer Ricardo Seidel musste schon früh wechseln, da Mittelfeldmotor Moritz Ackermann verletzt runter musste. Für ihn brachte er Sascha Genee, der nach scharfer Flanke von Felix Hellwinkel mit dem Pausenpfiff per Kopf für die Gästeführung sorgen konnte.

Nach dem Wechsel waren die Gäste weiterhin das bessere Team. Hellwinkel zog aus knapp 30 Metern einfach mal ab und der Flachschuss fand seinen Weg ins Gehäuse (49.). Thedinghausens Trainer Lutz Schröder brachte mit Torben Lange einen neuen Stürmer, aber viel Besserung brachte dies nicht. Spätestens nach dem 3:0 durch Cederic Rosebrock-Heemsoth, der nach feiner Flanke von Tim Seidel den Ball ins Tor wuchtete (83.), war die Partie entschieden. „Vor allem mit unserer defensiven Leistung bin ich total zufrieden. Da hat meine Mannschaft wirklich alles rausgehauen“, freute sich Ricardo Seidel.

TSV Dörverden - TSV Etelsen II 0:2 (0:2). Die Etelser hatten zunächst Glück, dass Dörverdens Stürmer Lennart Troue freistehend am Etelser Keeper Patrick Mannig scheiterte und danach aussichtsreich die falsche Entscheidung traf. Die Etelser waren dagegen eiskalt. Zwar konnte Dörverdens Keeper Peer Geier den Schuss von Leon Neumann noch parieren. Aber bei der nachfolgenden Wahl-Ecke erzielte Kapitän Eric Nienstädt die Führung (20.). Nur drei Minuten später spielte Ron Meyer einen hohen Diagonalball auf Pascal Mannig, der sich im Strafraum gut durchsetzte und dann überlegt einschieben konnte (23.). Von diesen beiden gut herausgespielten Toren abgesehen, war es allerdings keine hochwertige Kreisligakost, die die Zuschauer zu sehen bekamen. „Die Niederlage geht in Ordnung, auch wenn wir bis zur Führung die bessere Mannschaft waren“, befand Dörverdens Trainer Nils Pohlner.

SVV Hülsen II - TV Oyten II 1:1 (1:0). Die Gäste hatten anfangs mehr vom Spiel, konnten aber keine ihrer drei guten Möglichkeiten nutzen. Dafür traf Hülsens Fabio Kluge aus rund 30 Metern mit einem satten Sonntagsschuss unhaltbar in den Kasten von Keeper Philipp Tüns (30.). Allerdings musste Kluge dann nur fünf Minuten später mit einer Ampelkarte vom Platz. Auch in Unterzahl machten es die Gastgeber aber nicht schlecht und gerade in Halbzeit zwei hatten die Oytener nur wenige Gelegenheiten. Der eingewechselte Jesse Bahrs hätte sogar erhöhen können, doch er köpfte aus fünf Metern Tüns an. Der Ausgleich dann, als sich ein Freistoß aus dem Halbfeld vom ebenfalls eingewechselten Niklas Eggers an Freund und Feind vorbei ins Tor senkte (74.). Am Ende holten sich die Oytener Nassim Ghariz (79.) und Claas Jetschke (85.) ebenfalls wegen wiederholten Haltens Gelb-Rot ab. „Wir wollten unbedingt gewinnen. Daher ist das Unentschieden für uns natürlich zu wenig“, so der enttäuschte Hülsener Trainer Koray Vurus. bdr