Verdens Youngster Berdan Akyol zieht es zum SV Lindwedel-Hope

Von: Frank von Staden

Berdan Akyol. © Wächter

Der SV Lindwedel-Hope, Klassenkonkurrent des FC Verden 04 und des TSV Etelsen, vermeldet in Berdan Akyol (zuletzt FC Verden 04) sowie in Keeper André Mielmann (zuletzt SVV Hülsen) zwei Neuzugänge für die Fußball-Landesliga.

Verden – Fußball-Landesligist SV Lindwedel-Hope hat in der Winterpause noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und sich dabei auch die Dienste von Berdan Akyol sowie André Mielmann gesichert. Zwei Akteure, die zuletzt im Kreis Verden aktiv waren.

Der junge Akyol stieß in diesem Sommer aus der U19 des JFV Verden/Brunsbrock in den Landesliga-Kader des FC Verden 04, hatte unter Coach Frank Neubarth aber doch arge Startschwierigkeiten. Letztlich brachte es der gelernte Stürmer, der sich auf der rechten Außenbahn am wohlsten fühlt, in 18 Saisonspielen nur auf eine Einsatzzeit von gerade einmal acht Minuten. Deshalb zog der Angreifer, der in Bad Fallingbostel beheimatet ist, jetzt die Reißleine und sucht nun beim Ligakonkurrenten sein Glück.

Der erfahrene Mielmann spielte zuletzt beim Bezirksligisten SVV Hülsen, ehe er sich Anfang des Jahres als werdender Vater aus Zeitgründen beim SVV ausklinkte. Der 29-Jährige wohnt in Ostenholz und arbeitet als Zimmermann in Dorfmark. Nachdem der Torhüter im Anschluss an seine Zeit bei Germania Walsrode im Juli 2018 zum FC Verden 04 gewechselt war, pendelte er zwischen den Allerstädtern und Hülsen, ehe er ab Sommer 2019 für den TV Jahn Schneverdingen spielte. Ein Jahr später schloss er sich dann wieder dem „etwas anderen“ Verein an. Als Keeper Nummer zwei kommt zudem Justin Griep (MTV Celle).