FC Verden 04: Grandioser Start der U19 in die Niedersachsenliga – 4:0

+ © Albrecht Energischer war die U19 des FC Verden 04 gegen BW Lohne. Hier setzten sich Gabriel Truderung (l.) und Lasse Metzing durch. Am Ende feierte die Bischert-Elf ein 4:0. © Albrecht

Was für ein Start für die A-Junioren (U 19) des FC Verden 04 in die Niedersachsenliga: Gleich mit 4:0 bezwang der Aufsteiger den Gast von BW Lohne.

Verden – „Einen solchen Auftakt hatten wir uns so wirklich nicht erträumt“, strahlte Orry Bischert über das mehr als gelungene erste Match. Der FC-Trainer gestand aber auch ein: „Lohne hatte schon eine gute Spielanlage und im ersten Durchschnitt mehr Ballbesitz.“ Doch die Allerstädter haben einmal mehr ihre Qualitäten in der Defensivarbeit gezeigt und dem Gegner wenig zugelassen. Dass am Ende auch immer etwas Spielglück dazugehört, ist auch dem engagierten Übungsleiter bewusst, denn bereits nach fünf Minuten gelang Lasse Metzing der kuriose 1:0-Führungstreffer, dem Jonathan Meyer inmitten der Drangphase der Gäste per Elfmeter nach Foul an Erik Offczorc das 2:0 (16.) folgen ließ.

Jonathan Meyer zweimal cool vom Punkt

„Die erste Halbzeit war sehr ausgeglichen und wir haben es in vielen Situationen sehr gut gemacht“, zeigte sich Bischert zufrieden mit dem Auftritt seiner Elf. Nach Wiederbeginn übernahm Verden dann mehr und mehr die Initiative und ließ den nachlassenden Gästen noch weniger zu. Folgerichtig erhöhte erneut Jonathan Meyer abermals per Strafstoß, Neuzugang Lukas Dreyer wurde zu Fall gebracht, zum vorentscheidenden 3:0. Als die Gäste sich in Folge gleich doppelt per Roter Karten dezimierten, war die Partie entschieden. In der Nachspielzeit machte der eingewechselte Robert Meyer mit dem 4:0 den Deckel auf. dre