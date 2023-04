Verdens Twietmeyer will im Derby gegen RW Achim experimentieren

Von: Frank von Staden

Verdens Coach Jan Twietmeyer will seinem Team zukünftig ein paar Richtungswechsel vorgeben. © Westermann

Den Klassenerhalt dürften Verdens Bezirksliga-Fußballer mit nun 41 Punkten sicher in der Tasche haben, nun ist es für Coach Jan Twietmeyer schon einmal an der Zeit, an die kommende Saison zu denken. So denkt der Übungsleiter vor dem anstehenden Heimspiel gegen den 1. FC RW Achim laut über einige Positionswechsel nach.

Verden/Achim – „Was aber nicht heißt, dass ich nun wild hin und her tausche. Gegen Achim wird schon die beste Elf auflaufen, die wir an den Start bringen können. Aber Gedanken, die man zuvor schon des Öfteren hatte, könnten jetzt auch umgesetzt werden“, sagt Twietmeyer, obwohl sein Team wieder einmal personell aus dem letzten Loch pfeift. „Das Problem hatten wir zuletzt immer, doch groß jammern deswegen ist nicht mein Ding!“ Fehlen werden dieses Mal Finn Austermann und Hauke Kruse (Urlaub), Lars Buhr (5. Gelbe) als auch Ole Sievers (privat). Die Reiterstädter haben aus dem Hinspiel noch etwas gut zu machen, verloren sie doch völlig unnötig in Bierden mit 1:2.

Für die Gäste heißt das Motto so langsam: Verlieren verboten! Denn in der großen Traube derer, die um den Klassenerhalt kämpfen, haben die Achimer bereits die meisten (27) Partien absolviert. Verzichten müssen die Rot-Weißen dabei auf Zedan Yoldas, der beim 1:2 am vergangenen Sonntag gegen den TV Sottrum nach einem groben Foulspiel zurecht die Rote Karte sah.