Timo Dienstmann erfreut: „Der Neustart beim Aller-Weser-Cup ist geglückt“

Von: Björn Lakemann

Hohe Auszeichnung: Verdens Anali Valentina Olivero wurde von Michael Seeger (DOG) für ihren Einsatz im Verein belohnt. © Lakemann

Ein voller Erfolg wurde bei der HSG Verden-Aller der Neustart des Aller-Weser-Cups, der nach zweijähriger Pause wieder für den Handball-Nachwuchs in Eitze über die Bühne ging. Während die Gastgeber bei der B-Jugend gewannen, erfuhr Anali Valentina Olivero von der Deutschen Olympischen Gesellschaft eine besondere Ehrung.

Verden – Der Handballzug hat nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause wieder Fahrt aufgenommen. Station war am Sonntag der 15. Aller-Weser-Cup (AWC) Jugend der HSG Verden-Aller auf dem Borsteler Sportplatz mit 45 Mannschaften aus elf Vereinen. Heilfroh war dann auch Timo Dienstmann, der als Sprecher des engagierten Orgateams kommentierte: „Der Neustart nach zwei Jahren Unterbrechung ist geglückt. Wir sind froh, dass unser Turnier wieder in Gang gekommen ist.“

Neuerung im nächsten Jahr

Dienstmann führte aus, dass das Event an der Aller im kommenden Jahr eine Neuerung erfährt. So werden die AWC-Classics vor den Sommerferien am 23. Juni ausgetragen. Nach dem „großen Ferien“ haben die Teams die Möglichkeit, an einem noch nicht feststehenden August-Wochenende ein Vorbereitungsturnier unter dem Motto Handball Pur zu bestreiten. Neu am Start ist der AWC „on beach“ vom 17. bis 19. August 2023 auf den drei Beachfeldern in Eitze.

Pünktlich um 9 Uhr begannen am Sonntag die insgesamt 21 Spielrunden mit einer Spielzeit von zwölf Minuten ohne Seitenwechsel. Es herrschte ein reges Treiben auf den sieben Feldern, die allesamt gut bespielbar waren. Im Turnierverlauf entwickelten sich klasse Matches, die von den jeweiligen Coaches mit lautstarken Anweisungen gefüttert wurden.

Strahlende Gesichter gab es nach dem Aller-Weser-Cup bei der Siegerehrung. © Lakemann

Die B-Jugend des Gastgebers mit Coach Björn Fechner dominierte dabei die Konkurrenz. Der ehrgeizige Coach befand: „Die Leistungen meiner Mannschaft waren in Ordnung, doch es geht immer mehr. Allerdings haben wir an den beiden Tagen vorher ein anstrengendes Trainingslager hinter uns gebracht.“

Verdens C-Jugendcoach Niels Blatt brachte es auf den Punkt: „Hauptsache die Kinder haben Spaß und wir wollen sie wieder ins Laufen bringen. Es herrschte eine entspannte Atmosphäre.“ Dem konnte Dennis Lakemann als Coach von MoIn Wesermarsch nur beipflichten: „Das Konzept Breitensport greift.“

Anali Valentina Olivero als Vorreiterin ausgezeichnet

Vor der großen Siegerehrung ergriff dann Michael Seeger von der Deutschen Olympischen Gesellschaft (DOG), quasi das gute Gewissen des Sports, das Wort. „Bei unserer Ausschreibung jung, sportlich und fair hat Anali Valentina Olivero von der HSG Verden-Aller den zweiten Platz erreicht. Fair ist eben Trumpf“, lobte Seeger die Domgymnasiastin. Die junge Dame aus Venezuela erhielt einen stattlichen Geldpreis, der selbstverständlich in die Jugendarbeit fließt, war absolut glücklich. Die 17-Jährige hat sich den Preis auch durch enormen Einsatz für die Allerstädter verdient. Sie fungiert als Vorreiterin beim Ziel, dass Mädchen vermehrt Aufgaben im Handball übernehmen sollen. Seit 2019 ist Olivero, die erst seit 2016 in Deutschland lebt, Trainerin bei den Allerstädterinnen und nimmt auch andere Aufgaben, wie die Schiedsrichterei, auf sich.