Verdens Reserve will Ottersberg schon ärgern

+ © Privat Fällt mit einem Bänderiss aus: Verdens Bastian Deke. © Privat

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Frank von Staden schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

So langsam hat sich der TSV Ottersberg in der Fußball-Bezirksliga zu einem echten Titelanwärter hochgearbeitet. Nach nun zwei Siegen in Folge soll am Sonntag der dritte Dreier nacheinander im Heimspiel gegen den FC Verden 04 II folgen.

Ottersberg/Verden – „Klar hat die Mannschaft so langsam Blut geleckt in Sachen Titel. Doch wird das bei der Konkurrenz enorm schwer werden. Außerdem dürfen wir uns dann keine Ausrutscher wie in Ritterhude leisten“, weiß TSV-Coach Axel Sammrey, dass sein Team noch einen sehr weiten Weg vor sich hat. Den kommenden Gast hat der Übungsleiter zuletzt in Pennigbüttel unter die Lupe genommen. Sein Urteil: „Eine gute Truppe, die eine gesunde Mischung aus einstigen und routinierten 1. Herren-Spielern und jungen Wilden hat!“ Personell fehlten unter der Woche zahlreiche Akteure aus den verschiedensten Gründen, „so werde ich erst kurzfristig wissen, wer einsetzbar ist.“

Verdens Coach Jan Twietmeyer listet die Ottersberg auf einer Stufe mit den Topfavoriten aus Heeslingen und Worpswede: „Beide konnten wir schon etwas ärgern, das wollen wir auch am Sonntag so tun.“ Fehlen werden Bastian Deke (Bänderriss), Steen Burford (Dienst) sowie Malte Kalski (Muskelfaserriss). Kato Tavan hat das Training wieder aufgenommen.