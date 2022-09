Boxen: Verdens Nymer Deoniziak lässt nichts anbrennen

+ © Privat Bekommt in der Ringpause eine klare Ansage von seiner Trainerin Birgit Gerlach: Verdens Omar Solak. © Privat

Das Saterland war das Ziel für Boxer vom BC Verden, die bei den Niedersächsischen Landesmeisterschaften in den Ring stiegen. Nymer Deoniziak und Ömer Solak konnten ihren Kampf souverän gewinnen, während Salih Al Salami seinen Kampf wegen Krankheit absagen musste. Glück im Unglück für diesen jungen Boxer: Aufgrund vorausgegangener Leistungen nimmt er trotzdem am Vorbereitungslehrgang zur DM teil.

Verden – Zunächst traf der 14-jährige Nymer Deoniziak auf den ein Jahr älteren Edgar Eirich vom BC Saterland. Wie Deoniziak hatte auch er zuvor nur einen Kampf absolviert, was beide Kämpfer vom Fight um den Titel ausschloss. Geboxt wurde im Halbweltergewicht bis 60kg, über eine Distanz von 3x2min. Laut Trainerin Birgit Gerlach war ihr Schützling über alle drei Runden konzentriert und ist den Kampf sehr fokussiert angegangen. „Schon in der ersten Runde hat er saubere Techniken gezeigt, hat mit guter Beinarbeit und genauen langen Schlagfolgen geboxt, den Gegner mit der Führhand ständig beschäftigt und mit der Rechten klare Treffer nachgelegt.“ Nach dem Gewinn der ersten Runde startete Eirich danach etwas stärker und konnte zu Beginn auch mehrere Treffer landen. „Aber Nymer ließ sich davon nicht beeindrucken, er konterte prompt und brachte Eirich so aus dem Konzept“, reflektiert Gerlach. Dank seines offensiven Boxstils brachte er seinen Gegner immer wieder in Verlegenheit und gewann auch die zweite Runde einstimmig. In der dritten Runde zeigte der Lokalmatador dann deutliche Konditionsprobleme. Gerlach: „Er hat nicht mehr sauber geboxt und die sich bietenden Lücken hat Deoniziak konsequent ausgenutzt.“ Somit gewann der Verdener mit einem einstimmigen Ergebnis.

+ Hat allen Grund zum Jubeln: Nymer Deoniziak. © Privat

Ömer Solak bekam es in der Gewichtsklasse bis 67kg, was dem Weltergewicht entspricht, mit Roman Zitzer vom BC Olymp Saterland zu tun. Der Verdener hatte bei den Landesmeisterschaften der U19 bereits den zweiten Platz belegt und startete hier in der U18, um sich die Nominierung zu den Vorbereitungslehrgängen zur Deutschen Meisterschaft offen zu halten. „Zu Beginn der ersten Runde haben sich beide nichts geschenkt“, so Gerlach. Zwar habe Solak zahlreiche Treffer landen können, doch er musste auch einiges einstecken. „Mit zunehmender Kampflänge fand er dann aber immer besser in seinen Kampf. Er boxte aus einer gut gehaltenen Doppeldeckung mit der Führhand viele lange Geraden, hielt den Gegner dadurch auf Distanz und setzte den etwas kleineren Gegner massiv unter Druck, sodass der in den Runde zwei und drei angezählt werden musste“, berichtet die Trainerin. Solak habe seinen Kampf dann diszipliniert und klar überlegen zu Ende gebracht und mit 5:0-Richterstimmen gewonnen.

Salih Al Salami muss krankheitsbedingt passen

Als dritter Verdener Boxer sollte auch Salih Al Salami im Halbfinale in den Ring steigen. Doch krankheitshalber musste die Trainerin diesen Kampf absagen. Gemäß den Statuten zählt das als Niederlage. Trotzdem, so Gerlach, ist Al Salami als Drittplatzierter der vergangenen Deutschen Meisterschaft der U17 gesetzt und hat seine Einladung zu den Vorbereitungslehrgängen für die U18-DM in Köln bereits sicher in der Tasche. nie