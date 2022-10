Verdens Joris Röbke langt dreimal zu – 6:2

Teilen

Verdens Joris Röbke. © Verein

Einen souveränen Sieg fuhren die A-Junioren (U18) des FC Verden 04 in der Fußball-Landesliga gegen die Eintracht aus Leinetal ein. Gleich mit 6:2 behielt die Elf von Trainer Orry Bischert die Oberhand und ist damit weiterhin in der Spitze der Liga vertreten.

Verden – „Wir haben eine überragende erste Halbzeit gespielt, sind danach aber etwas nachlässiger geworden und haben auch viel durchgewechselt“, sah der Übungsleiter seine Mannschaft wie entfesselt auftreten und den frühen 1:0-Führungstreffer durch Jonathan Meyer per Kopfball nach Hereingabe von Joris Röbke (7.). Mit Flachschuss erhöhte Jermaine Johnson auf 2:0 (22.), ehe der starke Joris Röbke per Doppelpack binnen vier Minuten die Begegnung vorentschied – 4:0 (25./29.). Ebenfalls mit seinem zweiten Treffer schraubte Jonathan Meyer abgezockt noch kurz vor dem Seitenwechsel das Ergebnis auf 5:0 hoch. „Wir hatten insgesamt viel Ballbesitz und haben eine starke Dominanz an den Tag gelegt“, war Bischert mit der ersten Hälfte rundum zufrieden. Weniger rund lief es dann nach Wiederbeginn, als die Gäste in der 58. Minute nach vorherigem Foul im hinteren Drittel den Treffer zum 5:1 hinnehmen mussten. „Das darf uns nicht passieren“, zeigte sich der Coach wenig amüsiert. Das halbe Dutzend machte Joris Röbke mit seinem dritten Treffer voll – 6:1. Kurz vor Schluss, nach einem Konter und schlechten Zweikampfverhalten, betrieben die Gäste mit dem 6:2 noch etwas Ergebniskosmetik. „Die zwei Gegentore stören mich sehr, da wir die Konzentration da nicht über 90 Minuten hoch gehalten haben“, resümierte Bischert am Ende aber nur leicht angefressen. dre