Verdener holen Team-Landestitel

Verden – Riesenerfolg für den Verdener Luftfahrt-Verein bei den Niedersächsischen Streckenflugmeisterschaften: Erstmals in der Vereinsgeschichte konnte die Mannschaftswertung gewonnen werden. Bastian Kuls, Patrick Siemens und Niklas Westermann sind in der 15-Meter-Standardklasse die Nummer eins im Lande. Und das sogar mit komfortablem Vorsprung. In der Endabrechnung kamen die Verdener auf 2664 Punkte. Der Zweitplatzierte AC Braunschweig sammelte 2606 Zähler, der Drittplatzierte LSV Burgdorf 2564. Das geht aus dem Zahlenwerk des Landesluftsport-Verbands hervor, das zum Jahresende veröffentlicht wurde.

Der Top-Flug des Jahres gelang Bastian Kuls. Anfang Mai war es, als er von Scharnhorst in Richtung Lüneburger Heide aufbrach, das Schiffshebewerk Scharnebeck hinter sich liegen ließ und bei Güstrow eine erste Wende absolvierte: „Den Blick auf Ostsee und Mecklenburgische Seenplatte konnte ich kurz genießen.“ Danach führte ihn die lautlose Reise über Stendal in der Altmark bis an die sächsische Landesgrenze. Über Magdeburg, Wolfsburg mit dem weithin sichtbaren VW-Werk und Celle steuerte er seine LS3a nach Verden zurück. Bei der Landung lag ein neunstündiger Nonstop-Flug hinter ihm, knapp 750 Kilometer hatte er allein mit den Kräften der Thermik zurückgelegt.

Seine rund 900 Punkte bildeten die Basis für den Erfolg in der Mannschafts-Wertung, in die die Bestleistung der drei erfolgreichsten Piloten einfließt. Mehr Konstanz ist in der Einzelwertung gefragt. Hier kommen die drei weitesten Flüge jedes Piloten in die Wertung. Patrick Siemens gelang es, knapp an seinem Vereinskollegen vorbeizuziehen und in der 15-Meter-Klasse mit Platz drei in Niedersachsen abzuschließen. Bastian Kuls wurde Vierter. Das reichte ebenfalls zu Top-Ten-Plätzen in der bundesdeutschen Rangliste. Siemens wurde Vierter, Kuls Siebter. Insgesamt beteiligten sich 17 Verdener Piloten an den Meisterschaften, sie legten 18 000 Kilometer zurück. Niedersachsenweit waren 59 Vereine mit 794 Piloten dabei.

Gegenwärtig fiebern Verdens Segelflieger bereits dem Saisonstart Mitte März entgegen. Dafür werden in der Werkstatt die Flugzeuge auf Vordermann gebracht. Gut polierte Tragflächen können bei knappen Resultaten entscheidende Pluspunkte bringen. Auch Reparaturen werden durchgeführt, ehe die Flieger Anfang März in die obligatorische Jahresnachprüfung gehen, bei dem sie wie beim TÜV für Autos auf Herz und Nieren inspiziert werden.