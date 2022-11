FC Verden 04: Chancenwucher wird bestraft – 3:3

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Ihm gelang das 1:0 für Verden: Philipp Schippert, der sich allerdings mit dem FC mit einem 3:3 begnügen musste. Archiv © Westermann

So ein Spiel nicht zu gewinnen, ist eine einzige Enttäuschung: Fußball-Landesligist FC Verden 04 besaß am Sonntag bei Rot-Weiß Cuxhaven unzählige Chancen – und kehrte dennoch nur mit einem 3:3 (1:1)-Remis zurück an die Aller.

Verden - „Eigentlich haben wir 3:3 verloren“, zeigte sich Trainer Frank Neubarth alles andere als angetan. Es waren Hochkaräter dabei, bei denen die Gäste alleine auf den Torwart zuliefen. „Wahnsinn, wir müssen schon zur Halbzeit klar führen. Wir hatten so viele Chancen wie noch nie, da sind alle Offensivspieler eingeschlossen. Entweder war es Pech oder es fehlte die letzte Konsequenz“, verzweifelte der Ex-Profi.

Nach schöner Austermann-Flanke schoss Philipp Schippert in der 13. Minute das 1:0. Mit der ersten gefährlichen Szene glich Cuxhaven auch schon aus: Hero Ferlemanns Freistoß landete via Innenpfosten zum 1:1 im Netz (31.). „Mehr ließen wir nicht zu, haben nach vorne gut gespielt“, konnte Neubarth nur den Chancenwucher anprangern.

Frank Neubarth: „Wenn es 5:1 ausgeht...“

In Hälfte zwei markierte Jonas Austermann allein vor Schlussmann Görse mit einem Heber das 2:1 (49.). Die Heimelf operierte mit langen Bällen, bei denen sich die FC-Abwehr nicht immer sattelfest zeigte. So markierte Ferlemann mit einem Strahl aus 18 Metern das 2:2 (71.). Wenig später nutzte Kevin Brandes ein Missverständnis zwischen Görse und einem Verteidiger zum 3:2 ins leere Tor (74.).

Aber auch die dritte Führung sollte nicht reichen: Drei Minuten vor Schluss verhinderte die FC-Hintermannschaft eine Flanke nicht, den Kopfball parierte Jascha Tiemann zwar – Gabriel Costa traf im Nachsetzen jedoch zum 3:3. Neubarth: „Wenn das Spiel 5:1 ausgeht, ist es okay.“