Verdener Championate: Die Reit-Elite gibt sich Stelldichein

Gern gesehen in Verden – auch diesmal wieder am Start: Joline Durand und Rock Festival. © Hannoveraner Verband

Verden – Es ist wieder soweit: Die Verdener Championate steigen mit den sportlichen Events vom 4. bis 7. August auf dem Turniergelände an der Lindhooper Straße. Höhepunkte der Turniertage sind neben der Ermittlung der Verdener Champions der Reit-, Dressur- und Springpferde der Grand Prix und der Grand Prix Special. Außerdem stehen Qualifikationsprüfungen zum Finale des Nürnberger Burgpokals auf dem Zeitplan.

Am Donnerstag, 4. August, geht es mit dem Nachwuchs los: In den Reitpferdeprüfungen für drei- und vierjährige Stuten, Wallache und Hengste treten hochkarätige junge Sportpferde an. Die Springpferde messen sich am Donnerstag in Prüfungen der Klassen A bis M, die älteren Springpferde werden im M**-Springen vorgestellt.

Es geht um die Tickets für Warendorf

Am Freitag, 5. August, können die fünf- und sechsjährigen Dressurpferde in den Dressurpferdeprüfungen der Klassen L und M ihr Ticket nach Warendorf lösen. Außerdem steht am Ende des dritten Turniertages der erste Hannoveraner Champion fest: Die besten jungen Springpferde werden in Springpferdeprüfungen der Klassen L und M*, jeweils mit Stechen, ermittelt und die erfahreneren Pferde treten in M**- und S*-Prüfungen an, ebenfalls mit Stechen.

Der Sonnabend, 6. August, steht zunächst im Zeichen der besten Ponys. Im Rahmen des Hannoverschen Reitpony-Championates, werden die besten drei- und vierjährigen Stuten, Wallache und Hengste in Verden ermittelt. Die Ponys können sich gleichzeitig für die Bundeschampionate qualifizieren.

Grand Prix und Grand Prix Special im Fokus

Auf den Dressurplätzen läuft erst die Qualifikation zur Finalqualifikation für den Nürnberger Burgpokal. Der erste Hannoveraner Dressurchampion kristallisiert sich im Laufe der Prüfung für sechsjährige Pferde heraus, kurz bevor der Grand Prix startet, der zahlreiche Interessierte an die Championatsplätze locken wird.

Der Sonntag, 7. August, hält als letzter Turniertag noch einige interessante Programmpunkte bereit. Die Reitpferde treten zum Finale an und küren den Hannoveraner Champion und können gleichzeitig die Qualifikation zu den Bundeschampionaten in Warendorf erhalten. Darauf folgen die fünfjährigen Dressurpferde mit ihrer Finalprüfung. Die Dressurreiter entscheiden in der Finalqualifikation, wer am Finale des Nürnberger Burgpokals teilnehmen wird. Mit dem Grand Prix Special findet das Turnier einen würdigen sportlichen Abschluss. Weitere Infos sind auf der Homepage www.verden-turnier.de zu finden.