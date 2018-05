FC Verden 04 ein würdiger Meister

Lindhorst-Team nach Galavorstellung in Hambergen am Ziel – 6:2

+ Verdens Meistertrainer Sascha Lindhorst

Verden - Am Ziel: Durch einen in der Höhe unerwarteten 6:2 (4:0)-Erfolg im Gipfeltreffen beim FC Hambergen sicherte sich der FC Verden 04 am Mittwochabend vorzeitig die Meisterschaft in der Fußball-Bezirksliga und steht damit als Aufsteiger in die Landesliga fest.