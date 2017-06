7:2 – TC Verden wahrt die Aufstiegschancen

Oberliga: Damen 30 besiegen Altwarmbüchen

+ © Woelki Biss sich trotz ihrer Erkältung durch: Bettina Saric feierte mit dem TC Verden einen wichtigen 7:2-Erfolg. © Woelki

Verden - „Um überhaupt unsere Chance auf den Aufstieg zu wahren, mussten wir gewinnen.“ Petra Simon, Mannschaftssprecherin des TC Verden, wusste um die Bedeutung des Matches. In der Tennis-Oberliga der Damen 30 setzten sich die Allerstädterinnen gegen den TuS Altwarmbüchen dann auch mit 7:2 durch und bleiben im Rennen. „Das Spiel stand für uns unter keinem guten Stern. Martina Potratz-Reichmann hatte Knieprobleme und Bettina Saric plagte sich mit einer Erkältung. So gingen wir angeschlagen in die Partie“, sagte Petra Simon.