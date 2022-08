FC Verden 04 verzaubert eine Hälfte lang - 4:2

Von: Ulf Horst von der Eltz

Die Entscheidung im Hit: Robert Posilek trifft zu Verdens 4:2 gegen Harsefeld – hinten links reißt Philipp Schippert in freudiger Erwartung schon mal die Arme hoch. Die Neubarth-Elf beeindruckte mit starker Partie. © Westermann

Was für ein Statement zum Start: Fußball-Landesligist FC Verden 04 düpierte am Sonntag im Hit den Topfavoriten TuS Harsefeld und siegte nach teilweise zauberhafter Vorstellung 4:2. So dürfte die Neubarth-Elf selbst zu den Aufstiegsanwärtern zählen. Indes verlor Stefan Wöhlke seinen Platz im Tor vorerst an Neuzugang Jascha Tiemann.

Verden – Der Vizemeister hat sich gleich zum Saisonstart zum Titelfavoriten aufgeschwungen: Fußball-Landesligist FC Verden 04 besiegte am Sonntag im Hit den TuS Harsefeld mit 4:2 (3:0). Dabei überrumpelte die Neubarth-Elf die hochgewetteten Gäste in der ersten Halbzeit nicht nur mit einer 3:0-Führung, sie verzauberte die eigenen Anhänger und verhexte praktisch die Mannschaft von Coach Julian Geils.

„Das war schon ein Klasse-Spiel von uns. Drei Tore gemacht und hinten nichts zugelassen – das muss man gegen einen saustarken Gegner auch erst einmal schaffen“, sparte FC-Trainer Frank Neubarth keineswegs mit Lob. Selbst als die Allerstädter nach dem 3:2 in Nöte gerieten und die Fans schon Unheil witterten, schlug der Vizemeister zurück und entscheid den Schlager zum 4:2.

Frank Neubarth: „Klasse-Spiel, Charakter gezeigt“

„Wir haben nicht die Nerven verloren, Charakter gezeigt und nach vorne gespielt, um alles klarzumachen. Dass so ein Kontrahent nie ganz auszuschalten ist, war auch klar“, bilanzierte Neubarth. Neues gab es unterdessen im Tor: Jascha Tiemann startete als Nummer eins und hat somit Platzhirsch Stefan Wöhlke fürs Erste verdrängt. „Jascha hat für die drei, vier, fünf Spiele die Nase vorn. Dann bewerten wir die Situation und sehen weiter. Heute hat er sehr gut gespielt“, sah Verdens Coach seinen Entschluss, den Zugang aus Schwachhausen den Posten zwischen den Pfosten anzuvertrauen, als gerechtfertigt an.

Jonas Austermann doch dabei - er trifft zum 1:0

In der Anfangsphase schienen die Blau-Weißen den Topfavoriten an die Wand spielen zu wollen. Nachdem Dennis Hoins, der sich wie erhofft als Belebung auf der Acht erweist, in der fünften Minute mit einem Schrägschuss gescheitert war, klingelte es wenig später im Harsefelder Kasten: Jan-Ole Müller konnte zwar Keeper Pavlov freistehend nicht überwinden, aber Jonas Austermann, der trotz seiner Adduktoren-Probleme überraschend 50 Minuten durchhielt, setzte den Nachschuss abgebrüht flach zum 1:0 in die Maschen.

Kevin Brandes trifft nach bockstarker Kombi zum 3:0

Der Gast schien geschockt, Verden legte noch zu: Elias Deblitz verwertete eine Hoins-Ecke durch die gesamte Abwehr am zweiten Pfosten stehend zum 2:0 (18.), Thomas Celik vergab nach Klasse-Kombination über Jeremiah Winter und Austermann gegen Pavlov (20.). Dann wurden die FC-Spielkünste aber mit dem 3:0 belohnt: Winter setzte sich stark am linken Flügel durch, den Pass legte Hoins geschickt ab – und Kevin Brandes drosch die Kugel trocken in den Winkel (34.). Auch diese Führung war hochverdient, Tiemann musste noch einen Kopfball von Mulweme aus dem unteren Eck fischen (47.) – was für eine bockstarke Halbzeit des FC.

Die Harsefelder mussten sich in der Kabine sicher einiges anhören, denn sie kamen mit viel mehr Power zu den zweiten 45 Minuten. Was wohl alles nicht genutzt hätte, wäre Celik mit einem Schlenzer erfolgreich gewesen (54.). So aber kam der TuS ausgerechnet durch Maximilian Schulwitz zum 1:3 (57.). Der Ex-Verdener kam per Zufall ans Leder, vollendete dann aber geschickt. Dem FC schienen jetzt die Körner auszugehen, er wackelte bedenklich, der Favorit warf alles nach vorne. Mit einem sehenswerten Schlenzer machte es Tobias Böttcher zum 2:3 (71.) so richtig spannend.

In großer Not entscheidet Robert Posilek

Aber Verden hielt stand, tütete den verdienten Dreier durch Robert Posilek ein, der im Gewühl die Übersicht behielt (87.) – und seinen Trainer „happy“ machte.