FC Verden 04 verliert beim 2:2 ganz spät wichtige Punkte – und drei Spieler

Von: Ulf Horst von der Eltz

Markierte das 1:1 für Verden: Kevin Brandes. © wes

So nah dran – und in letzter Sekunde noch gebremst: Fußball-Landesligist FC Verden 04 kassierte am frustrierenden Mittwochabend in der Nachspielzeit ein Strafstoßtor zum 2:2 (1:1)-Remis beim FC Hagen/Uthlede. Darüber hinaus gab es drei Verletzte.

Verden – „Ganz bitter, der Abstand wird nun wieder größer. Und zu allem Überfluss schieden drei Spieler verletzt aus, das muss die Mannschaft erst mal verkraften“, beschrieb Trainer Frank Neubarth den Frust aller. Früh wurde Jascha Tiemann beim Hochsteigen angesprungen, der Pfiff blieb aus – den Abpraller versenkte Rouven Stürcken per Bogenlampe zum 1:0 im Tor (9.). Verdens Keeper musste mit Verletzung im Leisten-Hüft-Bereich vom Platz. Vertreter Stefan Wöhlke machte in der Folge seine Sache sehr gut und heimste Neubarths Lob ein: „Tolle Leistung.“

Brandes und Sikut drehen Spieß um

Ein starkes Match lieferten auch alle Feldspieler, die sich in die Partie fighteten, gegen fortan defensive Hagener trotz schlechter Platzverhältnisse gute Kombinationen boten. Eine über Kevin Brandes und Jonas Austermann vollendete Brandes selbst mit einem Schuss in den Winkel zum 1:1 (31.).

Auch in Hälfte zwei investierte Verden viel gegen weiterhin abwartende Gastgeber. Verdienter Lohn war das 2:1 (72.) durch einen Kopfball von Richard Sikut nach Austermann-Freistoß. Jetzt schied zunächst Elias Deblitz mit Sprunggelenkverletzung aus, dann musste auch noch Moritz Schmökel mit schwrer Knieverletzung runter. Dem Hagener Druck hielt die FC-Abwehr stand – bis zum strittigen Strafstoß in der sechsten Minute der Nachspielzeit. Neubarth: „Der Ball soll einem unserer Spieler an den Arm gesprungen sein.“ Mirko Franke vollstreckte zum 2:2.