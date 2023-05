FC Verden 04: Titel-K.o. ausgerechnet beim Tabellenletzten – 1:2

Von: Ulf Horst von der Eltz

Kevin Brandes verkürzte per Strafstoß für den FC Verden 04. © Westermann

Der Traum vom Aufstieg ist geplatzt für den FC Verden 04: Die Neubarth-Elf kassierte am Sonntag ausgerechnet bei Landesliga-Schlusslicht FC Hambergen eine 1:2 (0:0)-Pleite. Zwar haben die Allerstädter zwei Spiele weniger – aber mittlerweile elf Punkte Rückstand auf den SV BW Bornreihe.

Verden – „Klar ist die Enttäuschung groß bei uns, weil nun die Hoffnung weg ist“, zeigte sich Frank Neubarth ernüchtert. Seiner Elf wollte er indes zumindest in kämpferischer Hinsicht keinen Vorwurf machen: „Sie hat alles reingehauen. Es war halt schwer, auf dem schlechten Platz mit hohem Rasen zu kombinieren. Da fehlte uns vorne die Durchschlagskraft.“

„Wir kassieren die Tore zu einfach“

Und in der gebeutelten Defensive setzte sich der Trend der Vorwoche fort, die Verdener wirkten nicht stabil genug, „weil einige auf fremde Positionen müssen. Wir kassieren die Tore zu einfach.“

Die Hamberger agierten tief, für den Favoriten gestaltete sich der Kombinationsfußball schwierig. So hatte Verden in der ersten Halbzeit keine glasklaren Möglichkeiten. In Hälfte zwei wurde der Gast kalt erwischt: In einer Fünf-gegen-zwei-Situation kam der Ball trotzdem in die Mitte, Keeper Stefan Wöhlke ließ ihn nach vorne prallen – Nick Stellmann markierte das 1:0 (53.).

Nur Kevin Brandes tritt - per Strafstoß

Fünf Minuten später verwandelte Tim Bormann eine Ecke direkt zum 2:0. „Da haben sich alle nicht mit Ruhm bekleckert“, konstatierte Neubarth. Der Ball flog über die Abwehrspieler, Wöhlke schätzte ihn falsch ein. Kevin Brandes verkürzte per Strafstoß nach Foul an Jan-Ole Müller auf 1:2 (63.) – danach wurde ein Müller-Tor wenigen Foul aberkannt, Brandes (Pfosten), Müller (Kopfball aus zwei Metern) vergaben weitere Chancen. So blieb es beim 1:2.