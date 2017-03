Verden 2:2 – Tavan trifft in der Nachspielzeit

Verden - Ein lachendes und ein weinendes Auge: Sascha Lindhorst, Trainer des FC Verden 04, wusste am Sonntag nicht so recht, wie er das 2:2 (0:0) im Landesliga-Duell bei der SV Drochtersen-Assel II einordnen sollte. „Natürlich freuen wir uns über den Punkt, weil der Ausgleich so spät gefallen ist. Aber letztlich war es ein vergebener Sieg, weil wir zuvor zahlreiche Chancen vergeben hatten.“

Auf dem äußerst engen Kunstrasen-Platz entwickelte sich ein gutes Match. Es kam zwar kein geordneter Spielaufbau zustande, weil viel mit langen Bällen operiert werden musste. Die Allerstädter hatten das Geschehen mit Muhamed Özer in der Mittelfeldzentrale sowie Maximilian Schulwitz eine einzige Spitze aber im Griff. Florian Heil agierte hängend. Verden ließ keine Torchance der Regionalliga-Reserve zu und musste eigentlich in Führung gehen. Die beste Möglichkeit vergab Kato Tavan mit einem Schuss an den Außenpfosten.

In Hälfte zwei stellten die Gastgeber den Spielverlauf mit zwei Freistößen auf den Kopf. Den ersten nutzte Niko Junge per Kopf (59.), den zweiten Rene Schlegel mit dem Fuß (74.) – 2:0. „Wir haben uns aber nur kurz geschüttelt und dann weiter nach vorne gespielt“, lobte Lindhorst die Moral seiner Elf. Und sie wurde belohnt: Mirco Temp gelang mit sehenswerter Bogenlampe das 1:2 (77.). Der Kapitän und Schulwitz trafen dann noch den Pfosten. Mit dem letzten Angriff nutzte Tavan einen Querpass von Finn Austermann zum 2:2 (90.+4).

FC Verden 04: Figna - Kirsch, Radeke, Temp, Burford, Bamba, Özer (85. Zerbst), Koua (80. Austermann), Tavan, Heil (58. Zimmermann), Schulwitz. J vde