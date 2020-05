In Verden startet das erste Online-Dressurturnier

+ Wilken Treu

Verden – Am kommenden Freitag und Sonnabend, 5. und 6. Juni, können sich in der Verdener Niedersachsenhalle Hannoveraner und Rheinische Reitpferde erstmals bei einem Online-Turnier messen. In Kooperation mit ClipMyHorse.tv und Equi-League wird der erste offizielle Hannoveraner Contest in der Dressur auf A-, L- und M-Niveau ausgetragen. Insgesamt sechs Dressurprüfungen sind ausgeschrieben.