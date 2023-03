Zu viel Wasser: FC Verden 04 sagt Sonntag-Spiel ab

Von: Ulf Horst von der Eltz

Erläuterte, warum die am Sonntag abgesagte Landesliga-Partie des FC Verden 04 gegen Westercelle wohl am Ostermontag stattfinden wird: Co-Trainer Andreas Dreßler. © Wächter

Kein Fußball am Sonntag am Hubertushain: Die Partie der Fußball-Landesliga zwischen dem FC Verden 04 und dem VfL Westercelle wurde am Vormittag abgesagt.

Verden – „Auf dem A-Platz stand zu viel Wasser, auch der B-Platz war äußerst grenzwertig“, berichtete Co-Trainer Andreas Dreßler auf Nachfrage dieser Zeitung. Somit musste die Platzkommission entscheiden, dass am Hubertushain nicht gespielt werden kann – die Westerceller wurden entsprechend informiert.

Nachholtermin wohl Ostermontag

Da das Stadion für diesen Termin nicht in die Planungen einbezogen worden war und der Kunstrasen auf den Saumurplätzen ebenfalls nicht zur Verfügung stand, hatte der Tabellenzweite auch keine Ausweichmöglichkeit. Voraussichtlich wird das Match nun am Ostermontag, 10. April, ausgetragen – obwohl zwei Tage zuvor schon das Nachholspiel gegen den TSV Elstorf angesetzt worden ist. „Es gibt einfach keine anderen Termine mehr“, erläuterte Dreßler.