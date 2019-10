0:0 – Verden nicht zwingend genug für den zweiten Platz

Neubarth-Elf von Westerceller Kampfkraft beeindruckt

+ Vergab in Hälfte eins freistehend vor Westercelles Keeper: Verdens Bjarne Guth. Am Ende hieß es 0:0. Archiv-Foto: Wächter

Verden – Der Blick auf die Tabelle zeigt, was möglich gewesen wäre: Mit einem Sieg beim VfL Westercelle hätte der FC Verden 04 auf den zweiten Platz der Fußball-Landesliga klettern können. Hat nicht geklappt – die Neubarth-Elf musste sich am Sonntag mit einem 0:0 begnügen. „Insgesamt haben wir vorne nicht zwingend genug gespielt. Am Ende hatten sich die kampfstarken Westerceller den Punkt aber auch verdient“, zeigte sich FC-Coach Frank Neubarth fair.