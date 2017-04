Verden nicht clever genug – 2:2 nach 2:0

Bei Eintracht Lüneburg aber Reaktion gezeigt

+ Markierte das 2:0 für Verden: Finn Austermann. Am Ende reichte es aber nur zu einem 2:2.

Verden - Es wäre so ein wichtiger Sieg gewesen – aber er glitt dem FC Verden 04 in der 90. Minute noch aus den Händen: Die Lindhorst-Elf erreichte am Sonntag im Landesliga-Duell bei der SV Eintracht Lüneburg nach 2:0-Führung nur ein 2:2 (2:1)-Remis. „Richtig ärgerlich, denn wir haben in der zweiten Halbzeit bis zum Ausgleich nichts zugelassen. Der einzige Vorwurf lautet, dass wir zu viele Freistöße in der eigenen Hälfte verschuldet haben. Da waren wir nicht clever genug“, meinte Coach Sascha Lindhorst.