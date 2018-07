Nach nur einem halben Jahr zurück in Verden

Verden - Nach nur einem halben Jahr kehrt Florian Heil vom Bezirksligisten SVV Hülsen zum Kreisligisten FC Verden 04 II zurück. Der 20-Jährige konnte beim SVV nie richtig Fuß fassen und kam in der Rückserie nur auf vier Einsätze.

„Da ich gehört hatte, dass Floria Hülsen wieder verlassen will, habe ich sofort Kontakt zu ihm aufgenommen. Denn er bringt fußballerisch extrem viel Qualität mit. Stellt er sich in den Dienst der Mannschaft und hängt sich voll rein, kann er ein echter Glücksgriff für uns sein“, ist FC-Trainer Oliver Rozehnal, der Heil im Zentrum oder in der Spitze einplant, überzeugt. „Florian weiß aber auch, dass er in unserer sehr stark besetzten Offensive nichts geschenkt bekommt und sich seinen Platz hart erarbeiten muss. Aber die ersten Eindrücke sind hervorragend“, hält Rozehnal dem Rückkehrer sogar eine Tür für die erste Mannschaft offen: „Die Chance hat er natürlich, wenn er sein Leistungsvermögen abruft. Die beiden Teams arbeiten da Hand in Hand.“ Vor zwei Jahren gab Heil als 18-Jähriger sein Debüt in Verdens erster Mannschaft und kam auf 26 Einsätze (fünf Tore).

bd