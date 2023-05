FC Verden 04: Aufstieg endgültig zu den Akten – 1:1

Von: Ulf Horst von der Eltz

Sorgte für Verdens Führung: Mathis Meyer (am Ball). Am Ende hieß es 1:1. Archiv © vst

Nun ist auch die letzte theoretische Chance dahin: Nach dem 1:1 (1:0) beim SV Lindwedel-Hope am Sonntag können die Fußballer des FC Verden 04 definitiv nicht mehr Meister in der Landesliga werden.

Verden - Mit dem gleichen Ergebnis auf eigenem Platz gegen den TSV Elstorf schaffte der SV BW Bornreihe den Aufstieg in die Oberliga. „Schade, dass wir nicht gewonnen haben. Aber bei den vielen Ausfällen hat die Mannschaft alles reingeworfen und gefightet wie die Löwen, daher kann ich ihr keinen Vorwurf machen“, resümierte Frank Neubarth. Der Coach verhalf in der Not sogar Stürmer Bastian Deke aus der Zweiten zum Landesliga-Debüt, „er hat seine Sache ordentlich gemacht.“

Mathis Meyer gelingt die Führung

Die Verdener konzentrierten sich zunächst auf die Defensive und ließen gegen die guten Lindwedeler keinen nennewerten Chancen zu. Mit einem Umschaltmoment gelang dann das 1:0 (21.), als Robert Posilek nach tiefem Ball an Keeper Ollek scheiterte und Mathis Meyer abstaubte. Mit der ersten Halbzeit zeigte sich Neubarth zufrieden. Zum Schluss sah bei den Gastgebern Torben Deppe nach wiederholtem Foul Gelb-Rot (45.).

Im zweiten Abschnitt suchten die Allerstädter in Überzahl Chancen, was ihnen aber nicht richtig gelang. Im Gegenteil: Ein Lindwedeler Freistoß klatschte an den Pfosten, Cameron James Stokes traf zum 1:1 ins leere Tor (52.). In der Folge sind nur noch zwei Möglichkeiten zu erwähnen: Kevin Brandes scheiterte an Ollek, der später Deke den Ball gerade noch so vom Fuß nahm – der Stürmer hatte ihn schon umkurvt. In den letzten Minuten warf der FC alles nach vorne und operierte mit hohen Bällen – ohne Erfolg.