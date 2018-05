Nur Matthias Müller trifft für den SVW beim herben 1:7

Verden - Der FSV Langwedel-Völkersen II eilt weiter mit großen Schritten Richtung Meisterschaft in der 1. Fußball-Kreisklasse. Gegen den Abstiegskandidaten setzte es ein klares 6:2. Ein kleines Lebenszeichen gab es indes vom Schlusslicht TSV Achim II, das ein Remis in Thedinghausen erzielte. Nicht antreten konnte aufgrund Spielermangels der TSV Achim III.

SV Wahnebergen - TSV Blender 1:7 (0:1). Eine deutliche Klatsche kassierte der SVW gegen den Gast aus Blender. Bereits nach sieben Minuten führte der TSV durch den Treffer von Malte Gefeke mit 1:0. Dabei blieb es bis zum Seitenwechsel. Mit dem Wiederanpfiff erzielte Kamiri Hmidreza das 2:0(46.). Christoph Jagels mit einem Doppelpack (54./65) erhöhte auf 4:0 für die Gäste. Matthias Müller verkürzte zwar auf 1:4 (75.), doch Michele Zysk (76./90.) und Kamiri Hmidreza (87.) stellten den 7:1-Endstand her.

TSV Thedinghausen - TSV Achim II 3:3 (1:0). Am Ende war es laut Thedinghausens Trainer Jan Kampe „eine gerechte Punkteteilung, denn beide Teams erspielten sich einige gute Chancen.“ Zur Pause führte seine Mannschaft dabei durch den Treffer von Malte Stehmeier aus der 26. Spielminute mit 1:0. In der 52. Minute glich Ramazan Kirmit für Achim aus. Nur fünf Minuten später erzielte Nils Boldt die erneute Führung für die Gastgeber. Zwei Minuten später glich Veli Bostan für Achim erneut aus. Wieder In Führung ging der Gastgeber durch Eugen Kern in der 63. Minute, doch die Gäste gaben nicht auf und kamen durch Philip Würdemann zum verdienten 3:3- Ausgleich (72.).

SVV Hülsen II - TSV Otterstedt 0:2 (0:0). Einen unter dem Strich verdienten Auswärtssieg gab es am Ende für die Gäste aus Otterstedt beim SVV. Nach einer recht ausgeglichenen ersten Halbzeit passierte auf beiden Seiten recht wenig und so hieß es zur Pause 0:0. Im zweiten Durchgang waren dann die Gäste das bessere Team und gingen durch Matthias Mahnken in der 69. Spielminute verdient mit 1:0 in Führung. Den Endstand erzielte Moritz Meinel eine Viertelstunde vor Schluss.

TSV Achim III - TSV Brunsbrock 0:5. Er versuchte alles, doch letztlich bekam Achims Coach Thomas Schuler keine spielfähige Truppe zusammen und musste die Partie kampflos an den Tabellenzweiten abgeben, der drei Punkte und 5:0 Tore zugesprochen bekam.

TSV Bassen II - TV Oyten III 0:1 (0:0). Maßlos enttäuscht war Bassens Trainer Marius Wagener nach dem Gemeindederby gegen die dritte Mannschaft des TV Oyten. „Denn über die gesamte Spielzeit waren wir klar überlegen und hatte zahlreiche bester Torchancen, doch alle blieben ungenutzt“, so der Bassener Übungsleiter. Am Ende machten es die Gäste dann besser und fuhren durch die einzige echte Torchance den Sieg ein. Felix Polacek traf dabei per Freistoß in die TSV-Maschen (78.). Dabei blieb es bis zum Schluss.

FSV Langwedel-Völkersen II - SV Baden 6:2 (3:0). Einen klaren Heimsieg verbuchte der FSV gegen den Gast aus Baden. Nick Edelberg traf nach zehn Minuten zur 1:0 Führung. In der 20. Spielminute erhöhte Janek Kamermann auf 2:0. Erneut Janek Kamermann sorgte mit dem 3:0 bereits vor der Pause für die Vorentscheidung (34.). Drei Minuten nach Wiederbeginn konnte Hajredin Gjokaj auf 1:3 für Baden verkürzen, doch Ole Richter stellte den Drei-Tore-Vorsprung wieder her (67.). Matthias Cordes eine Viertelstunde vor Schluss und Ole Richter (78.) erhöhten auf 6:1. Baden gelang durch das Tor von Marius Helmke in der 83. Minute mit dem 2:6 noch leichte Ergebniskosmetik. - ml