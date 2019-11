Verden: Malte Kalski hat gute Argumente

Außenspieler gegen Stade wieder dabei

+ Malte Kalski. Foto: Wächter

Verden – 14 von 21 Punkten auf fremden Plätzen geholt: Mit dieser Bilanz tritt der VfL Güldenstern Stade am Sonntag (14 Uhr, Hubertushain) zum Landesliga-Duell beim FC Verden 04 an. Klar, dass FC-Coach Frank Neubarth mit großem Respekt in dieses wichtige Match geht: „Stade steht äußerst massiv und kommt über schnelle Konter. Das wird ein ganz anderes Spiel als gegen Uelzen.“ Die Teutonen waren zwar auch defensiv ausgerichtet, versuchten sich aber meist mit weiten Schlägen nach vorne.